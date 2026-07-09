Club Fénix Busca Respaldo para Representar a Chiapas en el Nacional de Minibásquetbol

• El conjunto obtuvo su clasificación tras mantenerse invicto durante las etapas estatal y regional, superando a equipos de la Región 8.

Tapachula, Chiapas 8 de julio 2026.- El Club Deportivo Fénix de Tapachula intensificó la búsqueda de apoyos económicos para concretar su participación en el Campeonato Nacional de Minibásquetbol de ADEMEBA, que se llevará a cabo del 22 al 26 de julio en Tampico, Tamaulipas. Las jugadoras, campeonas de la categoría 2014-2015, son las únicas representantes de Chiapas en esta competencia nacional.

Alberto Ventura Pérez, padre de la jugadora Luna Natalia Ventura, informó que el equipo requiere reunir alrededor de 250 mil pesos para cubrir transporte, hospedaje, alimentación y uniformes de las diez integrantes que conforman la delegación. EL ORBE/ Mesa de Redacción.