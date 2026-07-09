Comunicado 298/2026

LA PREVENCIÓN ES NUESTRA FUERZA: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INFORMA ACCIONES ANTE LLUVIAS POR FENÓMENO DE “EL NIÑO”; SE TRABAJA EN ALERTAMIENTO TELEFÓNICO

* “El objetivo es que en dos meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos”, puntualizó

* Como parte de las acciones preventivas ante las intensas lluvias se realizan, desazolve de ríos, de presas, apertura del diámetro de los ríos y colocación de barreras

* Actualmente hay un 63 por ciento de probabilidad de que sea un fenómeno muy fuerte: Servicio Meteorológico Nacional

Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que como parte de las acciones preventivas ante las lluvias en territorio nacional causadas por el fenómeno de “El Niño”, se trabaja para que en dos meses se tenga listo el alertamiento telefónico para fenómenos meteorológicos en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Se espera que este año y el próximo sea muy intenso el fenómeno de El Niño, que es el calentamiento del océano Pacífico, principalmente. ¿Qué consecuencias puede tener para el país? Que haya lluvias más intensas, particularmente en el norte de México hacia finales del año. Y también, la probabilidad de que haya más ciclones incluso más intensos. Si van a llegar a la costa o no, no se puede saber hasta unos días antes. Entonces, bueno, eso es, por un lado. Y, además, probablemente sequía el próximo año en el centro del país. Esas son las probabilidades”.

“¿Qué tenemos que hacer? Pues alertar a todos los estados de la República, a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos de esta situación. Y Laura (Velázquez), como coordinadora de Protección Civil, lo que está haciendo es instalar Puestos de Comando en todos los estados, primero que tienen costa, particularmente en el Pacífico, y después ya irá hacia el centro del país. Y vamos a seguir informando. El objetivo es que en dos meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos, y particularmente en ciertas zonas, en acuerdo con las compañías telefónicas, un alertamiento”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que en todos los estados se realiza desazolve de ríos, de presas, apertura del diámetro de los ríos, colocación de barreras, entre otros.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que El Niño, es un evento climático en el que interacciona la temperatura de la atmósfera y el océano, se repite cada dos a siete años. Y actualmente hay un 63 por ciento de probabilidad de que sea un fenómeno muy fuerte.

Informó que este año, sería en diciembre el pico más alto de este fenómeno y se mantendrá hacia el siguiente año, se estima que para verano haya una disminución de lluvias en el centro y sur del país, mientras que en invierno en el norte del país será más húmedo. Y el siguiente año habrá temperaturas altas en primavera.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, detalló que como parte de las acciones preventivas se mantiene coordinación con los 32 estados de la República, con los gabinetes legales y ampliados del estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantienen mapas actualizados, se vigilan los refugios y se despliega equipo de Protección Civil en todo el territorio para atender a la población afectada.

Asimismo, se establecen puestos de comando en 17 estados costeros de los que al momento hay 11 conformados y la siguiente semana se establecerá el resto.

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