Bomberos Exhortan a No Tirar Basura en la Calle Para Evitar Colapso de Drenajes

* Ante la Presente Temporada de Lluvias.

Tapachula, Chiapas 15 de Junio del 2026.- La acumulación de basura en alcantarillas, rejillas y sistemas de desagüe continúa siendo una de las principales causas de encharcamientos en distintos sectores de Tapachula durante la presente temporada de lluvias, informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Tapachula, Iván Estrada Rosales.

El jefe de los vulcanos dio a conocer que, en lo que va de la temporada, la corporación ha atendido al menos cuatro servicios relacionados con el taponamiento de alcantarillas, situaciones que han generado riesgos de inundación y afectaciones a viviendas, principalmente en la zona sur de la ciudad.



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Explicó que, tras recibir reportes ciudadanos sobre el aumento en los niveles de agua, los elementos de Bomberos han intervenido para realizar trabajos de desazolve y retiro de residuos acumulados en las rejillas pluviales, permitiendo que el agua continúe su curso y evitando mayores afectaciones.“Nos han llamado porque el agua comenzaba a salirse hacia las casas. Esperamos que disminuyera la intensidad de la lluvia para que los elementos pudieran limpiar las alcantarillas y restablecer el flujo normal del agua”, señaló.Estrada Rosales destacó que uno de los casos más llamativos ocurrió cuando un cachorro cayó a una alcantarilla obstruida por basura. Gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos, el animal fue rescatado con vida.El comandante lamentó que, pese a las campañas de concientización, aún existen personas que continúan arrojando basura en la vía pública o dejando bolsas de desechos en esquinas y calles, situación que se agrava durante las lluvias, cuando las corrientes arrastran los residuos hasta los sistemas de drenaje pluvial.“Las botellas de plástico, bolsas y otros desechos terminan bloqueando las alcantarillas. Esto impide que el sistema pluvial funcione adecuadamente y provoca encharcamientos”, explicó.Ante los pronósticos de más lluvias para la región, el Cuerpo de Bomberos exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y de la página Bomberos Tapachula, además de colaborar evitando tirar basura en la vía pública.Finalmente, recordó que la prevención es responsabilidad de todos y puso a disposición de la ciudadanía la línea directa 962 625 2065, así como el número de emergencias 911, para reportar cualquier situación de riesgo derivada de las lluvias. EL ORBE/ JC.