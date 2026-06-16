Entrega ERA Apoyos Para el Campo a Productores de la Zona Norte de Chiapas

*- El Mandatario También Impulsa Obras de Infraestructura Carretera y Educativa en Sunuapa y Ostuacán

*- Afirmó que se Busca Consolidar la Soberanía Alimentaria de Chiapas y México

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Sunuapa y Ostuacán, donde impulsó obras de infraestructura carretera y educativa, además de entregar apoyos a los sectores productivos. En ese marco, subrayó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja en unidad y coordinación con las autoridades municipales, además de recorrer permanentemente las comunidades para mantenerse cercano a la población y atender sus necesidades.

“Soy un gobernador de territorio, cercano a la gente y que trabaja al lado del pueblo. Lo mismo recorro la Región Norte que Los Altos. Me subo a la combi o me transporto en bicicleta para ir a la oficina y a mi casa. Hay que estar al lado del pueblo, porque lo más importante es mantenernos juntos. El pueblo ha sufrido, pero cuando estamos en armonía con nuestra autoridad, prospera, y eso es lo que quiero: un Chiapas próspero”, expresó.



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Como parte de esta gira, entregó apoyos al sector agropecuario de Sunuapa y Ostuacán, consistentes en plantas frutales y de cacao, bombas aspersoras, insumos y medicamentos para la protección del hato ganadero. Al respecto, destacó que el fortalecimiento del campo contribuye a consolidar la soberanía alimentaria de Chiapas y de México.En materia de infraestructura, en Sunuapa anunció la rehabilitación de diversos tramos del camino E.C. (Pichucalco-Juárez)-Sunuapa, con una inversión superior a 15 millones de pesos.Asimismo, inauguró la pavimentación de la calle Doctor Belisario Domínguez y de la avenida Benito Juárez, obras en las que se destinaron más de nueve millones de pesos, y dio el banderazo de inicio para la construcción de espacios educativos en el Telebachillerato No. 35 Carlos Pellicer, con una inversión superior a tres millones de Pesos.En Ostuacán, el mandatario dio a conocer la pavimentación y el mejoramiento integral de la calle principal E.C. Ostuacán-Francisco León, en la localidad Laguna Abajo, además de trabajos de mantenimiento y rehabilitación en distintos tramos del camino E.C. (Estación Juárez-Ostuacán)-Nuevo Xochimilco-Peñitas, acciones que representan una inversión superior a 30.8 millones de Pesos. También anunció obras de infraestructura educativa por un monto de 14.9 millones de Pesos.Ramírez Aguilar puntualizó que su administración rehabilitará más de dos mil kilómetros de carreteras estatales y enfatizó que las vías de comunicación de la Región Norte constituyen una prioridad. En este contexto, convocó a las comunidades a sumarse al cuidado y conservación de los caminos, además de reiterar el llamado a atender las recomendaciones preventivas durante la temporada de lluvias.El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que, como parte de las acciones de fortalecimiento al sector agropecuario, en Sunuapa se entregaron 500 bombas aspersoras, 500 árboles frutales de limón persa, cacao, rambután y yaca, así como 3 mil 905 insumos médicos para combatir el gusano barrenador. En Ostuacán, detalló, se distribuyeron 500 bombas aspersoras, 5 mil árboles de cacao, 70 bebederos con capacidad de 700 litros y 7 mil 100 dosis de ivermectina para la protección del ganado.Asimismo, precisó que las y los productores de ambos municipios cuentan con seguro ganadero y acceso a créditos agrícolas y pecuarios mediante Acreimex, con el objetivo de fortalecer sus actividades productivas.La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, señaló que las obras de pavimentación entregadas responden a demandas históricas de la población y han sido posibles gracias al aprovechamiento de material pétreo derivado de la recuperación de hidrocarburos, como parte de los beneficios para las zonas petroleras. Asimismo, refrendó su compromiso de continuar gestionando apoyos ante Pemex para fortalecer los servicios y el equipamiento de los municipios de la región.Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, indicó que se atienden diversas solicitudes para mejorar carreteras y puentes, con el propósito de fortalecer la conectividad y la seguridad de las comunidades. Añadió que, como parte de la meta de la actual administración de rehabilitar más de 2 mil kilómetros de caminos para 2027, tan solo este año se prevé superar los mil 200 kilómetros intervenidos.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech), Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en Sunuapa se puso en marcha una obra en el Telebachillerato No. 35 Carlos Pellicer Cámara, que contempla la construcción de un domo y la rehabilitación de espacios deportivos. De igual forma, explicó que en Ostuacán se ejecutan, concluyen y proyectan diversas acciones para fortalecer la infraestructura educativa, como parte del compromiso con la formación de las nuevas generaciones.Durante esta gira, productoras, productores y familias beneficiadas manifestaron su agradecimiento al mandatario estatal por su visita y por los apoyos entregados en favor del desarrollo de la región. Boletín Oficial