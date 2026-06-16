Palaperos Exigen Apoyo por Daños en Puerto Madero PC Mantiene Alerta por Mar de Fondo en la Región

*- Los Afectados Pidieron que se Active un Fondo Para Atender Afectaciones Causadas por la Naturaleza.

*- Advirtieron que de no ser Escuchados por las Autoridades, Realizarán Manifestaciones.

*- Se Mantiene Prohibido el Ingreso al Mar Para Bañistas y Pescadores.

*LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL INTENSO OLEAJE CAUSÓ SEVERAS PÉRDIDAS A PRESTADORES DE SERVICIOS, PARALIZANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA ZONA.

Tapachula, Chiapas 15 de junio de 2026.- Prestadores de servicios y propietarios de palapas de la playa San Benito, en Puerto Madero, exigieron la intervención inmediata de las autoridades luego de los severos daños ocasionados por el fenómeno de mar de fondo, que ha afectado directamente su patrimonio y fuente de ingresos.

Los afectados señalaron que al menos ocho palapas resultaron dañadas por el fuerte oleaje, situación que mantiene paralizada la actividad turística y económica en la zona.



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Ante la falta de una respuesta concreta, advirtieron que podrían realizar bloqueos carreteros en Puerto Madero durante los próximos días para exigir atención a sus demandas.Indicaron que personal de Protección Civil del Estado acudió al lugar para realizar una inspección y verificar las afectaciones; sin embargo, hasta el momento continúan a la espera de apoyos que les permitan recuperarse de las pérdidas sufridas.Maribel Videl, comerciante y damnificada de la playa San Benito, manifestó la desesperación que enfrentan las familias afectadas.Si no tenemos una respuesta de las autoridades, vamos a bloquear. También tenemos necesidades y este problema debe resolverse. Nuestro patrimonio prácticamente está perdido, no hay empleo, no hay trabajo y tampoco visitantes.Nos vamos a organizar porque necesitamos que las autoridades den una solución y vengan a constatar la realidad que estamos viviendo, expresó.Por su parte, Julio César Meléndez reconoció la visita realizada por representantes de Protección Civil del Estado para constatar personalmente la situación que enfrentan los palaperos.Agradecemos la presencia del licenciado Julio César Meléndez, enviado por Protección Civil del Estado, así como la atención del licenciado Mauricio Cordero. Es importante que las autoridades conozcan de primera mano las necesidades de quienes resultaron afectados por el mar de fondo, señaló.Apuntó que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades presentes, será necesario esperar a que disminuya la intensidad del oleaje para determinar las acciones que se implementarán en beneficio de los afectados y definir los apoyos que podrían recibir.Mientras tanto, los palaperos continúan en la incertidumbre y reiteran su llamado a las autoridades para que aceleren la atención a esta emergencia que ha golpeado severamente la economía de decenas de familias que dependen de la actividad turística en la costa de Puerto Madero. EL ORBE/Nelson BautistaPROTECCIÓN CIVIL MANTIENE ALERTA PORMAR DE FONDO EN LA COSTA DE CHIAPASTapachula, Chiapas 15 de Junio del 2026.- Autoridades de Protección Civil en Chiapas informaron que continuará el fenómeno de mar de fondo en las costas de Chiapas, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones debido al incremento del oleaje, las corrientes de arrastre y las variaciones repentinas en el nivel del mar que pueden representar un riesgo para habitantes y visitantes.De acuerdo con el aviso preventivo, se recomienda evitar ingresar al mar, especialmente en las zonas donde el oleaje se presenta con mayor intensidad. Asimismo, se pide a turistas, pescadores y prestadores de servicios mantenerse atentos a los comunicados oficiales, evitar caminar sobre escolleras, rompeolas y áreas rocosas, además de vigilar permanentemente a niñas, niños y adultos mayores que acudan a las playas.Las autoridades también exhortaron a retirar embarcaciones menores de las zonas de riesgo y atender en todo momento las indicaciones emitidas por Protección Civil y Capitanía de Puerto. Recordaron que el mar de fondo puede generar olas de gran fuerza y corrientes peligrosas incluso cuando las condiciones climáticas aparentan ser favorables.La advertencia cobra relevancia luego de las afectaciones registradas hace apenas unos días en Playa San Benito, en Puerto Madero, donde el fuerte oleaje ocasionado por este mismo fenómeno provocó daños en diversos establecimientos ubicados frente al mar.Durante aquella contingencia, las olas ingresaron a la zona de restaurantes y palapas, arrastrando mobiliario, afectando estructuras y generando pérdidas económicas para comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Personal de Protección Civil, autoridades navales y propietarios de negocios realizaron labores emergentes para resguardar equipos y mercancías ante el avance del agua.Los reportes señalaron que varios establecimientos sufrieron daños considerables debido a la fuerza del oleaje, mientras que en algunos sectores se registró erosión de playa y afectaciones a infraestructura ubicada en la franja costera. La situación encendió las alertas entre los habitantes y empresarios de Puerto Madero, quienes dependen en gran medida de la actividad turística y comercial que se desarrolla en esta zona.Ante la persistencia del fenómeno, las autoridades reiteraron el llamado a no confiarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, se recomienda reportar cualquier incidente al número 911. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.