martes, junio 16, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaInternacionalIrán Pide que Consejo de Seguridad de la ONU Respalde Acuerdo...
Internacional

Irán Pide que Consejo de Seguridad de la ONU Respalde Acuerdo de Paz con EEUU

0
2

*Impondrá Tarifa de «Servicios» en Ormuz.

Teherán. El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores desea que el Consejo de Seguridad de la ONU ratifique un eventual acuerdo final con Estados Unidos que incluya una sección sobre su programa nuclear, afirmó este lunes esa institución.
«Esperamos que el acuerdo final sea respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 60 días después» de su firma, afirmó el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, durante su rueda de prensa semanal.

Igualmente, Irán informó que comprometerá a garantizar la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz en el marco del memorando acordado con Estados Unidos y planea cobrar por los servicios asociados, adelantó este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei.
«De conformidad con el memorando, Irán, como Estado ribereño y en cooperación con Omán, deberá garantizar la seguridad de los buques y una navegación segura a través de esta ruta estratégica», declaró Baghaei durante una rueda de prensa???.
El portavoz precisó que Teherán no tiene intención de cobrar derechos de paso por la navegación a través del estrecho, pero sí aplicará tarifas por los servicios que prestará junto con Omán, entre ellos la seguridad marítima, la protección del medio ambiente y los seguros.

Irán Pide que Consejo de Seguridad de la ONU Respalde Acuerdo de Paz con EEUU
Artículo anterior
Palaperos Exigen Apoyo por Daños en Puerto Madero PC Mantiene Alerta por Mar de Fondo en la Región
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

100 Años de Vida de Doña Esperanza

Al Instante staff - 0
En un ambiente lleno de amor y unión familiar, Doña Esperanza Grajales Celaya celebró 100 años de vida, acompañada por familiares y amigos. La...
Leer más

Global Lounge VIP, una Experiencia de Confort en el Aeropuerto de Tapachula

Al Instante staff - 0
Para quienes buscan comodidad y tranquilidad antes de abordar su vuelo, la sala Global Lounge VIP del Aeropuerto de Tapachula, se ha convertido en...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 16 de junio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV