Irán Pide que Consejo de Seguridad de la ONU Respalde Acuerdo de Paz con EEUU

*Impondrá Tarifa de «Servicios» en Ormuz.

Teherán. El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores desea que el Consejo de Seguridad de la ONU ratifique un eventual acuerdo final con Estados Unidos que incluya una sección sobre su programa nuclear, afirmó este lunes esa institución.

«Esperamos que el acuerdo final sea respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 60 días después» de su firma, afirmó el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, durante su rueda de prensa semanal.



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Igualmente, Irán informó que comprometerá a garantizar la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz en el marco del memorando acordado con Estados Unidos y planea cobrar por los servicios asociados, adelantó este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei.«De conformidad con el memorando, Irán, como Estado ribereño y en cooperación con Omán, deberá garantizar la seguridad de los buques y una navegación segura a través de esta ruta estratégica», declaró Baghaei durante una rueda de prensa???.El portavoz precisó que Teherán no tiene intención de cobrar derechos de paso por la navegación a través del estrecho, pero sí aplicará tarifas por los servicios que prestará junto con Omán, entre ellos la seguridad marítima, la protección del medio ambiente y los seguros.