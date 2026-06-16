martes, junio 16, 2026
spot_img
InicioAl InstantePalaperos de San Benito Amagan con Bloqueos si no Reciben Apoyo Tras...
Al Instante

Palaperos de San Benito Amagan con Bloqueos si no Reciben Apoyo Tras Daños de Mar de Fondo

0
15

• Aseguran que la actividad comercial y turística en la zona se encuentra paralizada.

Tapachula, Chiapas 15 de junio de 2026.- Prestadores de servicios y propietarios de palapas de la playa San Benito, en Puerto Madero, exigieron la intervención inmediata de las autoridades luego de los severos daños ocasionados por el fenómeno de mar de fondo, que ha afectado directamente su patrimonio y fuente de ingresos.

Los afectados señalaron que al menos ocho palapas resultaron dañadas por el fuerte oleaje, situación que mantiene paralizada la actividad turística y económica en la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Irán Pide que Consejo de Seguridad de la ONU Respalde Acuerdo de Paz con EEUU
Artículo siguiente
Yamil Melgar fortalece la planeación estratégica con el Banco de Información y Proyectos de Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez refuerza la capacidad operativa de Protección Civil ante la temporada de lluvias

Al Instante staff - 0
Al encabezar la entrega de vehículos y maquinaria pesada a las delegaciones regionales de la Secretaría de Protección Civil, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar...
Leer más

Eduardo Ramírez refuerza la capacidad operativa de Protección Civil ante la temporada de lluvias

Al Instante staff - 0
• Entregó 16 camionetas equipadas con antenas Starlink y sistemas de comunicación Airbus, así como maquinaria pesada tipo 320 Durante la entrega de vehículos y maquinaria...
Leer más

Yamil Melgar fortalece la planeación estratégica con el Banco de Información y Proyectos de Tapachula

Al Instante staff - 0
* Exhorta a las dependencias municipales a impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo ordenado y de largo plazo del municipio. Tapachula, Chiapas; 16 de junio...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV