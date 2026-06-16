Palaperos de San Benito Amagan con Bloqueos si no Reciben Apoyo Tras Daños de Mar de Fondo

• Aseguran que la actividad comercial y turística en la zona se encuentra paralizada.

Tapachula, Chiapas 15 de junio de 2026.- Prestadores de servicios y propietarios de palapas de la playa San Benito, en Puerto Madero, exigieron la intervención inmediata de las autoridades luego de los severos daños ocasionados por el fenómeno de mar de fondo, que ha afectado directamente su patrimonio y fuente de ingresos.

Los afectados señalaron que al menos ocho palapas resultaron dañadas por el fuerte oleaje, situación que mantiene paralizada la actividad turística y económica en la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción.