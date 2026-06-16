Yamil Melgar fortalece la planeación estratégica con el Banco de Información y Proyectos de Tapachula

* Exhorta a las dependencias municipales a impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo ordenado y de largo plazo del municipio.

Tapachula, Chiapas; 16 de junio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó una reunión de gabinete para la presentación del Banco de Información y Proyectos del Municipio de Tapachula, una herramienta impulsada a través del Instituto para el Desarrollo Municipal y la Planeación (ICIPLAMTAP) que permitirá fortalecer la planeación municipal, mejorar la toma de decisiones y consolidar proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

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Durante la reunión, el director general del ICIPLAMTAP, Alejandro Mendoza, presentó los alcances de esta plataforma, destacando que el Banco de Información y Proyectos forma parte de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y constituye una herramienta estratégica para alinear esfuerzos institucionales, priorizar proyectos que atiendan las necesidades de la población y construir una administración con rumbo y resultados.

Ante las y los integrantes del gabinete, Yamil Melgar exhortó a cada dependencia a asumir un papel activo en la generación de iniciativas y proyectos, señalando que la planeación debe convertirse en una práctica permanente de gobierno. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles, compartir información entre áreas y fomentar la innovación para fortalecer la gestión pública municipal.

El alcalde subrayó que el objetivo es consolidar proyectos técnicamente sólidos y con visión de largo plazo que trasciendan administraciones, permitiendo que Tapachula cuente con una cartera de iniciativas estratégicas capaz de dar continuidad a las acciones de gobierno y responder de manera efectiva a las necesidades de las familias tapachultecas.

Finalmente, reiteró que el Banco de Información y Proyectos representa un paso importante para fortalecer el orden administrativo, la transparencia y la planeación estratégica, sentando las bases para un municipio mejor organizado y preparado para afrontar los retos del futuro.