miércoles, junio 17, 2026
spot_img
InicioAl InstanteYamil Melgar fortalece la planeación estratégica con el Banco de Información y...
Al Instante

Yamil Melgar fortalece la planeación estratégica con el Banco de Información y Proyectos de Tapachula

0
24

* Exhorta a las dependencias municipales a impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo ordenado y de largo plazo del municipio.

Tapachula, Chiapas; 16 de junio de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó una reunión de gabinete para la presentación del Banco de Información y Proyectos del Municipio de Tapachula, una herramienta impulsada a través del Instituto para el Desarrollo Municipal y la Planeación (ICIPLAMTAP) que permitirá fortalecer la planeación municipal, mejorar la toma de decisiones y consolidar proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

Durante la reunión, el director general del ICIPLAMTAP, Alejandro Mendoza, presentó los alcances de esta plataforma, destacando que el Banco de Información y Proyectos forma parte de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y constituye una herramienta estratégica para alinear esfuerzos institucionales, priorizar proyectos que atiendan las necesidades de la población y construir una administración con rumbo y resultados.

Ante las y los integrantes del gabinete, Yamil Melgar exhortó a cada dependencia a asumir un papel activo en la generación de iniciativas y proyectos, señalando que la planeación debe convertirse en una práctica permanente de gobierno. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles, compartir información entre áreas y fomentar la innovación para fortalecer la gestión pública municipal.

El alcalde subrayó que el objetivo es consolidar proyectos técnicamente sólidos y con visión de largo plazo que trasciendan administraciones, permitiendo que Tapachula cuente con una cartera de iniciativas estratégicas capaz de dar continuidad a las acciones de gobierno y responder de manera efectiva a las necesidades de las familias tapachultecas.

Finalmente, reiteró que el Banco de Información y Proyectos representa un paso importante para fortalecer el orden administrativo, la transparencia y la planeación estratégica, sentando las bases para un municipio mejor organizado y preparado para afrontar los retos del futuro.

Artículo anterior
Palaperos de San Benito Amagan con Bloqueos si no Reciben Apoyo Tras Daños de Mar de Fondo
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez refuerza la capacidad operativa de Protección Civil ante la temporada de lluvias
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez refuerza la capacidad operativa de Protección Civil ante la temporada de lluvias

Al Instante staff - 0
Al encabezar la entrega de vehículos y maquinaria pesada a las delegaciones regionales de la Secretaría de Protección Civil, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar...
Leer más

Eduardo Ramírez refuerza la capacidad operativa de Protección Civil ante la temporada de lluvias

Al Instante staff - 0
• Entregó 16 camionetas equipadas con antenas Starlink y sistemas de comunicación Airbus, así como maquinaria pesada tipo 320 Durante la entrega de vehículos y maquinaria...
Leer más

Palaperos de San Benito Amagan con Bloqueos si no Reciben Apoyo Tras Daños de Mar de Fondo

Al Instante staff - 0
• Aseguran que la actividad comercial y turística en la zona se encuentra paralizada. Tapachula, Chiapas 15 de junio de 2026.- Prestadores de servicios y propietarios...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV