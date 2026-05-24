Modernización del Tratado con la UE Fortalece Inversión: Coparmex

Ciudad de México, mayo 22.- La modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) fortalecerá la inversión, facilitará el acceso al mercado europeo y dará oportunidades para las empresas mexicanas, destacó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Sin embargo, consideró que «la apertura económica, acompañada de condiciones de competitividad, seguridad, energía, fortalecimiento institucional y consolidación del Estado de Derecho, resulta indispensable para generar empleo formal, impulsar la productividad y elevar la calidad de vida de las familias mexicanas».

Explicó que, ante el entorno actual de tensiones comerciales, «México necesita profundizar su integración con aliados estratégicos que compartan una visión basada en la cooperación internacional, la innovación y el crecimiento económico con certidumbre para construir un país con mayores oportunidades de inversión y desarrollo de largo plazo».

En un comunicado, expuso que la modernización del acuerdo, que entró en vigor en julio del 2000, permitirá fortalecer la inversión y facilita el acceso a un mercado de más de 450 millones de consumidores.

Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, firmaron Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Interino entre México y la Unión Europea, «instrumentos que consolidan una alianza estratégica fundamental para fortalecer la competitividad, la innovación y la diversificación económica de nuestro país», dijo la Confederación.

Añadió que, por el tamaño del intercambio comercial, el bloque europeo representa el tercer socio de México y el segundo inversionista más importante en nuestro país, con un intercambio comercial superior a los 86 mil millones de euros en 2025 y una inversión acumulada que supera los 200 mil millones de euros.

La formalización del acuerdo es un paso trascendental para ampliar las oportunidades comerciales de México y fortalecer su posición internacional.

Comentó que el Acuerdo Comercial Interino facilita la aplicación anticipada de disposiciones comerciales mientras concluyen los procesos de ratificación integral en Europa, porque el Acuerdo Comercial Interino tendrá que aprobarse por el Parlamento Europeo y el Senado mexicano, mientras que Acuerdo Global Modernizado deberá aprobarse por los congresos de los 27 países miembros.

Expuso que estamos en medio de reconfiguración de cadenas de suministro y una creciente competencia económica entre regiones, por lo que se deben fortalecer los lazos de apertura con países que promuevan el libre comercio, falta lo una mayor diversificación comercial y la atracción de inversiones de largo plazo que reduzcan vulnerabilidades y amplíen oportunidades de crecimiento. SUN