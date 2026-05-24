*- FGR Cita a Comparecer a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al Gobernador con Licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y al Senador Enrique Inzunza.

*- También Deberán Acudir los Demás Implicados en Investigación de EEUU

Ciudad de México; 23 de Mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a entrevista al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a los demás funcionarios acusados y requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo anterior, indicó, en el marco de las diligencias que hace con el fin de determinar si existen indicios de nexos con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa, como se acusó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



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«En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad», dio a conocer.Sin embargo, no precisó cuándo, dónde ni a qué hora acudirá el mandatario estatal, quien lleva semanas desaparecido de la escena pública.Por otro lado, en el caso de la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua, dicha dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, confirmó que la gobernadora Maru Campos fue requerida junto con el exfiscal del Estado, César Jáuregui, en calidad de testigosEllo, señaló, para recabar la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan.«Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados», indicó.La Fiscalía General de la República aseguró que en ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso.Y reiteró que en el caso de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua actuará de conformidad al citar también a la mandataria chihuahuense.Enrique Inzunza Afirma que Acudirá a Citatorio de la FGREl senador Enrique Inzunza, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por posibles nexos con el Cártel de Sinaloa, aseguró que atenderá personal y puntualmente el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR).A través de su cuenta de X, el legislador de Morena dio a conocer que este sábado recibió la citación para comparecer ante el Ministerio Público Federal. «Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal», afirmó.Agregó que es un «hombre de República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso» y no se valdrá de la inmunidad procesal ni de la excepción del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.«Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanos. Verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional», concluyó. SUN