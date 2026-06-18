Productores de Café Buscan Diálogo con la Empresa Nestlé

• Sector cafetalero mantiene altas expectativas de alcanzar acuerdos que otorguen mayor estabilidad económica a miles de familias.

Tapachula, Chiapas 18 junio 2026.- Productores de café de la región del Soconusco esperan sostener en los próximos días una reunión con directivos de Nestlé para dar seguimiento a los compromisos establecidos hace dos cosechas, durante un encuentro realizado en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez.

Julio César Castillo, cafeticultor de la zona, señaló que el sector mantiene altas expectativas de alcanzar acuerdos que otorguen mayor estabilidad económica a miles de familias que dependen de esta actividad productiva. EL ORBE/ Mesa de Redacción.