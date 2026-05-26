Anuncian Maestros de la CNTE Paro Nacional Indefinido

*- De Acuerdo a los Docentes, la Suspensión de Labores Obedece a la Falta de Diálogo con el Gobierno Federal.

*- Millones de Estudiantes se Quedarán sin Clases en Todo el País.

*- En Chiapas, Miles de Maestros Anunciaron que se Sumarán a Estas Acciones del Magisterio.

*LA PROTESTA DE BRAZOS CAÍDOS INICIARÁ EL PRÓXIMO 1 DE JUNIO EN DIVERSOS ESTADOS DEL PAÍS, COMO PRESIÓN PARA SUPRIMIR LAS POLÍTICAS FEDERALES EN MATERIA EDUCATIVA Y LABORAL.

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo del 2026.- Integrantes de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), región Costa Grande, anunciaron que se sumarán al paro nacional indefinido convocado por la Coordinadora Nacional a partir del próximo 1 de junio, en protesta por las políticas federales en materia educativa y laboral.



1 de 3

Durante una declaración pública, Gabriel Díaz Ordóñez, representante de la región Costa Grande, condenó los hechos ocurridos en la Ciudad de México, donde acusó que integrantes de la Sección 22 de Oaxaca fueron reprimidos durante una movilización.“El gobierno de la llamada Cuarta Transformación dijo que no habría represión y que existiría diálogo, sin embargo hoy observamos que lo único que hubo fue represión hacia la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, expresó.Como parte de los acuerdos regionales, indicó, un contingente de maestros chiapanecos viajará a la capital del país para integrarse a las protestas nacionales, mientras que otro grupo permanecerá en plantón en Tuxtla Gutiérrez, donde realizarán diversas actividades de organización y protesta.Los docentes reiteraron que una de sus principales exigencias es la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, así como la cancelación de la reforma educativa impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y continuada, señalaron, en la actual administración federal.Asimismo, Díaz Ordóñez sostuvo que las mesas de diálogo establecidas hasta el momento han sido “dilatorias” y sin resultados concretos para el magisterio, por lo que insistieron en que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuestas resolutivas.“Nosotros estamos buscando el diálogo, pero no nos dejan otra alternativa más que salir a las calles a exigir nuestros derechos. La libre manifestación está garantizada en la Constitución y el gobierno tiene que escuchar las necesidades del pueblo trabajador”, puntualizó.La CNTE informó que el paro nacional afectará principalmente a Estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y el Valle de México, donde distintas secciones sindicales suspenderán actividades escolares antes de concluir oficialmente el ciclo escolar 2025-2026.En el caso de Oaxaca, la Sección 22 iniciará el paro desde el 25 de mayo, mientras que otras entidades se incorporarán a partir del 1 de junio. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros3