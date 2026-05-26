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Fortalece Ayuntamiento de Tapachula el Diálogo con la Iniciativa Privada

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*- El Alcalde Yamil Melgar Sostuvo una Reunión con Organismos Empresariales, Cámaras y Colegios
*- Analizaron Avances en Materia de Protección Civil

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo de 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, destacó que la comunicación permanente con la iniciativa privada, organismos empresariales, Cámaras y Colegios es fundamental para construir políticas públicas más efectivas, fortalecer la gobernanza y generar condiciones de desarrollo ordenado para el municipio.
Durante una reunión de trabajo con representantes de distintos sectores productivos, se compartieron avances en materia de Protección Civil y acciones coordinadas desde COPATAP, reafirmando que el diálogo abierto y constante permite atender de manera más eficiente las necesidades de la ciudadanía y del sector empresarial.

“Cuando existe comunicación y disposición al diálogo, siempre habrá mejores resultados para Tapachula. Escuchar a la iniciativa privada y trabajar en coordinación nos permite construir acuerdos y avanzar con mayor orden y responsabilidad”, expresó Yamil Melgar.
En el encuentro participaron representantes de organismos empresariales, asociaciones y colegios, entre ellos integrantes de CANACO, COPARMEX Costa de Chiapas, CMIC Tapachula, AMPI Tapachula, CIMECH, Asociación de Hoteles, CANIRAC y diversos sectores productivos y sociales, quienes coincidieron en la importancia de mantener mesas permanentes de diálogo y coordinación institucional.
El Ayuntamiento de Tapachula reiteró que continuarán fortaleciendo estos espacios de comunicación y participación, convencido de que el trabajo conjunto entre sociedad y Gobierno es clave para impulsar el crecimiento, la seguridad y el bienestar del municipio. Boletín Oficial

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