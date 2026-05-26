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Encarecimiento de Insumos Agrícolas Golpea al Campo Chiapaneco

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Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo de 2026.- El incremento en los precios de fertilizantes, combustibles y otros insumos agrícolas comienza a generar preocupación entre productores y organizaciones campesinas del sur de México, quienes advierten que esta situación está afectando seriamente la rentabilidad del campo chiapaneco y poniendo en riesgo la estabilidad alimentaria de miles de familias.
El productor y representante de organizaciones agroecológicas, Jorge Aguilar, señaló que el actual contexto internacional, marcado por conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y variaciones en el tipo de cambio, ha provocado un aumento considerable en los costos de producción agrícola.
Fertilizantes, agroquímicos, combustibles y transporte presentan incrementos constantes, dijo, situación que afecta directamente a pequeños y medianos productores que dependen del campo para sostener su economía familiar.
“Hoy producir alimentos es más caro. Todo se ha incrementado y eso reduce las ganancias del productor, encarece los cultivos y genera incertidumbre sobre el futuro del campo”, expresó.

México continúa dependiendo en gran medida de fertilizantes importados provenientes de regiones en conflicto como Rusia y Ucrania, destacó, lo que vuelve vulnerable al sector agrícola frente a crisis internacionales y fluctuaciones del mercado global.
Asimismo, indicó que en Chiapas persisten problemas estructurales derivados del abandono histórico al campo, reflejados en la reducción de superficies cultivadas y en la migración constante de jóvenes hacia otras regiones del país o al extranjero por falta de oportunidades productivas.
Aunque reconoció avances en materia de seguridad y movilidad comercial en zonas rurales, insistió en que es urgente fortalecer políticas de autosuficiencia alimentaria, producción local y apoyo directo a los pequeños productores.
Finalmente, resaltó el trabajo de organizaciones como Red Maya y el Centro Agroecológico San Francisco de Asís, que impulsan modelos de agricultura sustentable, certificación orgánica y generación de valor agregado para enfrentar el aumento de costos y fortalecer la economía rural en Chiapas. EL ORBE/ JC

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