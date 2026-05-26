Nombran a Nueva Delegada de Gobierno en la Región Soconusco

*Asume Silvia Ernestina Castillo Mora.

Tapachula,Chiapas;25 de Mayo de 2026.- En una decisión que fortalece la presencia institucional y académica en el Estado, la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo oficializó el nombramiento de Silvia Ernestina Castillo Mora como Delegada Regional Soconusco, responsabilidad que asumirá a partir del 25 de mayo de 2026.

La designación forma parte del proceso de expansión y consolidación que impulsa el presidente de la organización, Felipe de Jesús Ovalle Muñoz, cuya labor ha sido reconocida dentro de diversos espacios académicos por promover una visión integradora del conocimiento, fortalecer el intercambio intelectual y abrir nuevas rutas de colaboración para el desarrollo del pensamiento complejo en Chiapas.

Académicos y colaboradores cercanos destacan que bajo su conducción la Sociedad ha ampliado su presencia territorial y ha generado mayores oportunidades de diálogo interdisciplinario, convirtiéndose en un referente de análisis y construcción de propuestas orientadas al desarrollo social y educativo.

Para encabezar esta nueva etapa en la región Soconusco fue designada Silvia Ernestina Castillo Mora, profesionista ampliamente reconocida por su preparación, trayectoria y compromiso con la formación académica y el desarrollo regional.

Castillo Mora es Licenciada en Economía y Maestra en Estudios Regionales; además obtuvo el grado de Doctora en Estudios Regionales y Formación de Políticas Públicas, Derechos Humanos y Sustentabilidad por la Universidad Autónoma de Chiapas, programa que concluyó con Mención Honorífica, distinción que refleja el nivel de excelencia y dedicación con el que ha desarrollado su trayectoria profesional.

Quienes conocen su trabajo la describen como una mujer comprometida, disciplinada y con una profunda vocación de servicio, cualidades que han acompañado su desempeño tanto en el ámbito académico como en la construcción de iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la región.

Dentro de sus funciones, la nueva Delegada Regional representará a la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo en congresos, foros y espacios de colaboración académica, promoviendo el diálogo, la difusión del conocimiento y el fortalecimiento del pensamiento complejo en distintos contextos.

Con este nombramiento, la Sociedad reafirma su compromiso de continuar creciendo en el estado mediante perfiles altamente capacitados que contribuyan al fortalecimiento de la academia y la generación de propuestas con visión humana, sustentable y transformadora. EL ORBE/Martha Guillén