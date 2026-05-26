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No es Obligatorio Firmar Igual que en la Credencial para Ejercer Derechos

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*Aclara Funcionario del INE.

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo de 2026.- El vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en Tapachula, Daniel Alejandro Velázquez Vázquez, aclaró que no es obligatorio que una persona firme igual que en años anteriores para poder obtener o utilizar su credencial para votar, especialmente cuando existe una discapacidad, impedimento físico o deterioro derivado de la edad.
Explicó que durante el trámite de la credencial, la firma del ciudadano queda registrada junto con sus datos biométricos y personales; sin embargo, cuando una persona no puede firmar por alguna condición física, la credencial puede emitirse sin firma y mantiene plena validez oficial.

Detalló que existen múltiples casos de ciudadanos que enfrentan dificultades para firmar, como adultos mayores con artritis, personas que han perdido movilidad en las manos, ciudadanos amputados o quienes permanecen postrados en cama. Incluso, dijo, hay personas que anteriormente podían firmar, pero con el paso del tiempo ya no logran hacerlo de la misma manera.
Ante ello, señaló que el INE permite actualizar la credencial para adecuarla a la condición actual del ciudadano, pudiendo colocar únicamente iniciales, una firma distinta o incluso omitir completamente la firma.
Velázquez Vázquez enfatizó que la identidad del ciudadano no depende exclusivamente de una rúbrica, ya que la credencial para votar cuenta con múltiples medidas de seguridad, además de fotografía y datos biométricos que permiten validar plenamente a la persona.
Asimismo, consideró que exigir a una persona con discapacidad que firme o coloque huellas cuando físicamente no puede hacerlo, representa una solicitud imposible de cumplir y vulnera sus derechos.
Finalmente, invitó a familiares y ciudadanos que enfrenten este tipo de situaciones a acercarse a los módulos del INE para recibir orientación y apoyo sobre los trámites relacionados con la credencial para votar. EL ORBE/ JC

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