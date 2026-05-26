Alumnos, Maestros y Padres de Familia de Preparatoria 2 Exigen Cese de la Directora

*Denuncian Cobros Indebidos al Alumnado.

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo de 2026.- La comunidad educativa de la Preparatoria Número 2 de Tapachula advirtió que podría cerrar las instalaciones del plantel este martes si la Secretaría de Educación no resuelve de manera inmediata las denuncias presentadas contra la directora Laura Magnolia Betanzos Cruz, señalada por presuntas irregularidades administrativas, malos tratos y falta de transparencia en el manejo de recursos.

Padres de familia, estudiantes y docentes se manifestaron en la institución para exigir la destitución de la directiva, al considerar que existe un ambiente de abuso de autoridad y abandono en las condiciones de la escuela.



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Los inconformes, representados por la señora Isela Nieto, denunciaron que las instalaciones presentan deterioro visible, principalmente en los sanitarios destinados a las alumnas, pese a las cuotas económicas que se cobran cada ciclo escolar.Según expusieron, al inicio del periodo académico se solicitó un pago de mil 500 Pesos por inscripción, y posteriormente una cuota adicional de 500 Pesos por reinscripción.Sin embargo, señalaron que la Directora habría negado tener conocimiento sobre el destino de esos recursos, situación que incrementó la inconformidad entre los tutores.A estas acusaciones se suma la presunta falta de claridad en los ingresos generados por la cafetería escolar. De acuerdo con personal del área, dicho espacio recaudaría alrededor de 35 mil Pesos semanales, aunque, aseguran, no existen informes públicos sobre el uso de ese dinero.Los padres también criticaron la ausencia de un Comité formal de vigilancia y la inexistencia de un Subdirector que supervise las decisiones administrativas.El conflicto se intensificó tras la organización de la ceremonia de graduación de alumnos de sexto semestre.Los tutores acusaron a la directora de intentar imponer un cobro de 650 Pesos por estudiante para realizar el evento en el Teatro de la Ciudad, además de limitar el acceso a un solo familiar por alumno.La generación está integrada por aproximadamente 360 estudiantes, por lo que la recaudación alcanzaría más de 230 mil Pesos, dijeron,consideraron excesiva la cuota y cuestionaron que el cobro incluyera la entrega de documentos oficiales, los cuales, recordaron, deben otorgarse sin costo.Asimismo, docentes expresaron su inconformidad por presuntos cambios de maestros en la etapa final del semestre, situación que calificaron como perjudicial para los alumnos.Ante la tensión, personal jurídico de la Secretaría de Educación y el jefe del Departamento de Preparatorias, profesor Dagoberto, sostuvieron reuniones con las partes involucradas para intentar alcanzar acuerdos.Pese a ello, los manifestantes advirtieron que mantendrán la presión hasta obtener la destitución de la Directora, insistiendo en que no aceptarán otra resolución. EL ORBE/Nelson Bautista