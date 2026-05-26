Diserta ERA Conferencia Magistral a Invitación del Secretario de la Defensa Nacional

*- El Gobernador Expuso la Estrategia de Prosperidad y Seguridad de Chiapas

*- Estuvieron Presentes Estudiantes e Integrantes de las Fuerzas Armadas de Brasil, Argentina y Guatemala

En la Ciudad de México, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impartió la conferencia magistral “La política de Chiapas en materia de prosperidad y seguridad” a alumnas y alumnos de la Maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional (Codenal), así como a integrantes de las Fuerzas Armadas de Brasil, Argentina y Guatemala, a invitación del secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo.

En este recinto histórico, donde Presidentes de México han disertado conferencias magistrales, el mandatario presentó el marco constitucional y legal que sustenta las acciones del Gobierno de la Nueva ERA, además de exponer los avances alcanzados en materia de seguridad pública en Chiapas y en el país.



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Tras agradecer la invitación del secretario de la Defensa Nacional, así como las atenciones del director del Codenal, el general de ala piloto aviador de Estado Mayor Aéreo, José Ernesto San Román Águila, Ramírez Aguilar sostuvo que la estrecha coordinación, cooperación y confianza con las Fuerzas Armadas ha sido clave para consolidar la paz y avanzar en la construcción de un Chiapas más seguro y próspero para todas y todos.Asimismo, señaló que Chiapas registra indicadores positivos en percepción ciudadana e incidencia delictiva. Explicó que estos resultados derivan de una estrategia integral implementada desde el inicio de su administración, la cual se evalúa y fortalece de manera permanente.En este acto también estuvieron presentes el enlace del Colegio de Defensa Nacional – Centro de Estudios Superiores Navales, capitán de navío C. G. D. E. M., Manuel Francisco VillasanteTortolero; generales y jefes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, integrantes de la Secretaría de Marina, funcionarios de la administración pública federal, investigadores independientes e invitados extranjeros. Boletín Oficial