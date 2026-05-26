Eduardo Ramírez diserta conferencia magistral a invitación del secretario de la Defensa Nacional
Expuso la estrategia de prosperidad y seguridad de Chiapas en el Colegio de Defensa Nacional, ante estudiantes e integrantes de las Fuerzas Armadas de Brasil,
Argentina y Guatemala En la Ciudad de México, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impartió la conferencia magistral “La política de Chiapas en materia de prosperidad y seguridad” a alumnas y alumnos de la Maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional (Codenal), así como a integrantes de las Fuerzas Armadas de Brasil, Argentina y Guatemala, a invitación del secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo.
En este recinto histórico, donde presidentes de México han disertado conferencias magistrales, el mandatario presentó el marco constitucional y legal que sustenta las
acciones del Gobierno de la Nueva ERA, además de exponer los avances alcanzados en materia de seguridad pública en Chiapas y en el país.
Asimismo, señaló que Chiapas registra indicadores positivos en percepción ciudadana e incidencia delictiva. Explicó que estos resultados derivan de una estrategia integral implementada desde el inicio de su administración, la cual se evalúa y fortalece de manera permanente.
En este acto también estuvieron presentes el enlace del Colegio de Defensa Nacional – Centro de Estudios Superiores Navales, capitán de navío C. G. D. E. M., Manuel Francisco Villasante Tortolero; generales y jefes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, integrantes de la Secretaría de Marina, funcionarios de la administración pública federal, investigadores independientes e invitados extranjeros.