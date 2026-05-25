Fallece Javier Coello Trejo «El Fiscal de Hierro»

*- Fue Procurador de la República y Destacado Litigante a Nivel Nacional

Ciudad de México; 24 de Mayo de 2026.- Javier Coello Trejo, conocido como «El Fiscal de Hierro», falleció a los 77 años de edad. EL UNIVERSAL confirmó el deceso del abogado, quien será velado en Gayosso Lomas Memorial.

Vía redes sociales, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, se refirió a Coello Trejo como un hombre que trabajó por México con pasión y compromiso desde la abogacía y el servicio público.

«Su ejemplo es un legado para la comunidad jurídica del país y la sociedad civil», expresó el legislador.

Coello fue subprocurador y procurador general de la República, así como un litigante, de los más conocidos en México.

Javier Coello Trejo fue una de las figuras más conocidas dentro del ámbito jurídico y de procuración de justicia en México. A lo largo de su carrera se desempeñó como abogado litigante y ocupó distintos cargos públicos relacionados con el sistema judicial mexicano.

Su apodo de “Fiscal de Hierro” surgió debido a su estilo severo, firme y frontal en el combate al crimen y en la conducción de investigaciones relevantes durante su trayectoria como funcionario público.

Coello Trejo alcanzó notoriedad nacional por participar en casos de alto impacto y por mantener una postura estricta frente a distintos asuntos legales y políticos. Su presencia fue constante en medios de comunicación y debates relacionados con la justicia en México. SUN