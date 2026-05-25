Productores de Soya Enfrentan la Peor Situación en el Campo

Tapachula, Chiapas 24 de mayo de 2026.- La producción de soya en la región del Soconusco enfrenta una de sus peores crisis en décadas. Productores advirtieron que este cultivo podría desaparecer debido a la falta de apoyos gubernamentales, los bajos precios internacionales y el incremento en los costos de producción.

De acuerdo con Raúl Arroyo Alvarado, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata de Tapachula, la incertidumbre económica y la ausencia de incentivos han provocado que cientos de campesinos opten por no sembrar durante el presente ciclo agrícola.

Atraviesa el sector una situación crítica; no existe certeza para mantener la siembra de manera regular y, en caso de realizarse, será en una superficie mínima comparada con años anteriores, expresó.

La caída en la producción refleja la gravedad del panorama. Mientras que en años anteriores se cultivaban alrededor de 24 mil hectáreas de soya en el Soconusco, para este ciclo apenas se proyecta la siembra de entre 2 mil y 3 mil hectáreas, lo que representa una reducción superior al 85 por ciento.

Los productores señalaron que los precios internacionales del grano permanecen deprimidos, situación que impide recuperar la inversión realizada en semillas, fertilizantes e insumos agrícolas, cuyos costos continúan aumentando.

Además, denunciaron la desaparición de programas de apoyo al campo que anteriormente ayudaban a sostener la actividad.

Ante este escenario, campesinos y representantes ejidales hicieron un llamado urgente al gobiernos federal para implementar apoyos reales al sector y establecer precios de garantía que permitan rescatar la producción de soya, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista