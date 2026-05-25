Contaminación en Ríos y Alcantarillas Provoca Inundaciones

* Urge Desazolves Antes de Temporada de Lluvias.

Tapachula Chiapas 24 de mayo de 2026.- La acumulación de basura en calles, drenajes y ríos mantiene en alerta a Tapachula ante el inicio de la temporada de lluvias, ya que esta problemática podría provocar severas inundaciones en colonias ubicadas en zonas bajas y cercanas a los afluentes.

El investigador y docente de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Vicente Castro Castro, advirtió que la falta de cultura ambiental y las deficiencias en el servicio de recolección de residuos agravan una situación que año con año afecta a cientos de familias.

Explicó que gran parte de los desechos termina en la vía pública y en los ríos debido a malas prácticas ciudadanas y a la insuficiencia del sistema de recolección en varias colonias.



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Además, señaló que las bolsas de basura abandonadas son destruidas por animales callejeros, dispersando residuos que terminan obstruyendo coladeras y canales pluviales.Indicó que durante las lluvias intensas el drenaje colapsa rápidamente, mientras el agua que desciende de las zonas altas del municipio provoca inundaciones en sectores urbanos y comunidades rurales de la parte baja de Tapachula.El académico alertó también sobre los altos niveles de contaminación en los ríos Coatancito y Texcuyapan, afectados por el constante vertimiento de basura y aguas residuales. Añadió que los ríos Coatán y Cahuacán presentan igualmente un deterioro ambiental considerable.A esta situación se suma la presencia de asentamientos humanos en áreas de alto riesgo, muchos de ellos establecidos en márgenes de ríos sin autorización de Protección Civil.Castro Castro señaló que, ante la falta de un servicio eficiente de recolección, algunas familias recurren a quemar, enterrar o arrojar los residuos directamente a los afluentes, práctica que representa un delito ambiental.Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para atender de manera urgente esta problemática y pidió al Ayuntamiento de Tapachula reforzar el sistema de recolección y disposición final de residuos sólidos, principalmente en colonias populares y comunidades vulnerables de la zona baja. EL ORBE/Nelson Bautista