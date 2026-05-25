Avanza Segunda Etapa de Escrituración en la Colonia 3 de Marzo de Tapachula

Tapachula, Chiapas 24 de Mayo del 2026.- La colonia 3 de Marzo de Tapachula continúa avanzando en el proceso de regularización de predios, luego de concretarse la segunda etapa de escrituración para decenas de familias que durante años han luchado por obtener certeza jurídica sobre sus terrenos.

La secretaria de la Asociación Civil de Colonos 3 de Marzo, María del Carmen Guzmán Hernández, informó que recientemente regresaron de la Ciudad de México tras sostener reuniones con el Corporativo Banorte, donde lograron consolidar la segunda etapa del proceso legal que permitirá a más habitantes obtener sus escrituras.

Explicó que gracias a este avance, las familias incluidas en esta nueva etapa podrán iniciar los trámites correspondientes para regularizar sus propiedades y contar finalmente con documentos que acrediten legalmente la posesión de sus terrenos.

Guzmán Hernández destacó que este logro es resultado de años de organización, transparencia y cumplimiento de acuerdos por parte de los colonos, situación que incluso fue reconocida por representantes de Banorte, quienes señalaron que pocos procesos en el país se han desarrollado con el nivel de orden y disposición mostrado por los habitantes de esta colonia.

Aunque la regularización continúa, la representante señaló que actualmente la colonia ya cuenta con diversos servicios públicos como agua potable, drenaje, alumbrado y energía eléctrica colectiva, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en la zona.

Asimismo, indicó que uno de los siguientes objetivos será avanzar en proyectos de pavimentación y continuar gestionando apoyos ante los gobiernos estatal y municipal para fortalecer el desarrollo urbano de la colonia.

Finalmente, hizo un llamado a las personas que aún mantienen adeudos o no se han acercado a la asociación civil, para que regularicen su situación y puedan integrarse a futuras etapas de escrituración, garantizando así certeza jurídica y patrimonio para sus familias. EL ORBE/ JC.