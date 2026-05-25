El inglés abre nuevas oportunidades para las niñas y niños de Tapachula: Yamil Melgar

*- Reconoce Ayuntamiento el Talento de Estudiantes en Concurso de Spelling Bee

*- Destacó que el Aprendizaje de un Segundo Idioma Permite Ampliar Horizontes Académicos

Yamil Melgar Bravo asistió como invitado especial al concurso de SpellingBee del programa PRONI,realizado en la Escuela Primaria“Revolución Mexicana”, donde reconoció el esfuerzo, disciplina y dedicación de las y los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés, destacando que la educación es la mejor herramienta para transformar vidas y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

Durante el evento, el Alcalde destacó que el aprendizaje de un segundo idioma permite ampliar horizontes académicos y profesionales para la niñez tapachulteca, sumándose además a las acciones educativas que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez a favor de las niñas, niños y jóvenes de la entidad.



1 de 3

La directora de la institución, Patricia Eréndira Orozco Pérez, agradeció el respaldo de las autoridades municipales y educativas para continuar fortaleciendo actividades académicas que contribuyen a la preparación integral de las y los estudiantes, incentivando valores como la perseverancia, la disciplina y la superación personal.Al concluir la actividad, Yamil Melgar entregó apoyos deportivos para las y los estudiantes participantes y reiteró su compromiso de sumar esfuerzos con la comunidad educativa para atender diversas necesidades de la institución, entre ellas temas eléctricos, recolección de basura y otras acciones prioritarias que, aseguró, contarán con seguimiento y atención por parte del Ayuntamiento de Tapachula. Boletín Oficial