Rincón Nostálgico Huacalero

Las Aguas de Mayo

Leopoldo Constantino García

Mayo en Tapachula a través del tiempo se ha visto expresado en evidentes claroscuros: justo donde ahora son los “Portales Pérez” frente al Parque Central, hace un siglo eran las Casas Consistoriales (oficinas del Gobierno).

Pues bien, advertimos que el 25 de mayo de 1821, el Ayuntamiento de Tapachula se queja a la Capitanía de Guatemala que el Subdelegado se apropió de la mitad de dicho inmueble y se niega a devolverlo a la Villa de Tapachula.

Los convulsos movimientos de independencia de nuestro terruño en mayo también arrecian como las lluvias: el 3 de mayo de 1824 se reúnen en Tapachula representantes de los pueblos de Soconusco para resolver su estatus frente a las potencias mexicana y guatemalteca.



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El 25 de mayo de 1825 tropas de Guatemala al mando de José Pierzon ocupan militarmente Soconusco, lo que provocó un levantamiento armado al mando de José Llauger. Para 1862, en mayo, se organiza en Tapachula una compañía de voluntarios para integrarse al “Batallón Chiapas” que eventualmente participará en la famosa “Batalla de Puebla” del 5 de mayo.El progreso se instaura en Tapachula en mayo: en 1888 se inaugura la línea telegráfica que une a Tapachula con el resto de México, además de otra que une a Tapachula con el puerto de San Benito y la finca Guatimoc.Ya en el siglo XX, en lo que ahora es la zona deportiva “Alejandro Córdova” y el Auditorio Municipal, se encontraba el campo aéreo “Gertrudis Sánchez”, y en mayo de 1929 la Compañía Mexicana de Aviación inicia vuelos regulares hacia el centro del país.Para mayo de 1952, durante la gestión del Presidente Municipal Gamaliel Becerra, se pone el servicio el Hospital Civil “Carmen de Acebo”, y se inaugura el Panteón Jardín.Después del intenso calorón de la mañana, termino en la tarde de usar mi PC, la lluvia huacalera a raudales de las tardes de mayo me llama a preparar mi taza de café vespertina.*Cronista de la Ciudad de Tapachula, es Contador Público y Maestro en Administración, imparte cátedra en Universidades de dicha ciudad y escribe artículos relacionados con Administración y temas afines para plataformas digitales.