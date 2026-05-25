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SSP Refuerza Operativos de Seguridad en Diversos Municipios de Chiapas

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*-Se Fortalece la Prevención del Delito Como Prioridad.

Chiapas; 24 de Mayo de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reforzó los operativos de seguridad y vigilancia en municipios prioritarios del Estado con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, mantener el orden público y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
A través de despliegues estratégicos y recorridos preventivos, elementos de la SSP, en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, mantienen presencia permanente en zonas urbanas, comerciales, carreteras y puntos de mayor incidencia, privilegiando acciones de proximidad social y atención ciudadana.

Como parte de estos operativos se realizan patrullajes disuasivos, inspecciones preventivas, filtros de seguridad y vigilancia en espacios públicos, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de las familias chiapanecas.
Asimismo, se reiteró el llamado a la población para colaborar con las autoridades mediante la denuncia responsable y el reporte oportuno al número de Denuncia Anónima 0-89 de cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través del número de emergencia 9-1-1.
Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso con la estrategia integral de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, enfocada en consolidar la paz, combatir la incidencia delictiva y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Boletín Oficial

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