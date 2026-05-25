Participa ERA en Reunión de Trabajo con el Consejo Estatal de Morena en Chiapas

*- Llama a Cerrar Filas, Fortalecer las Bases y Trabajar con Responsabilidad

*- El Propósito es Consolidar el Movimiento de la Cuarta Transformación

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la reunión de trabajo con el Consejo Estatal de Morena en Chiapas, donde convocó a cerrar filas, fortalecer las bases desde el territorio y trabajar con responsabilidad, compromiso, solidaridad y congruencia, con el propósito de consolidar el movimiento de la Cuarta Transformación.

En este contexto, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la dignidad y el liderazgo que ha demostrado en la defensa de la soberanía de México. Asimismo, enfatizó la importancia de mantenerse cerca de las causas y cumplir con la responsabilidad que corresponde a cada quien, al señalar que ello es fundamental para demostrar al país y al mundo que la fortaleza de México radica en su pueblo y en sus dirigentes patriotas y demócratas.



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El delegado político en Chiapas, Antonio Santos Romero, y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco, coincidieron en el llamado a fortalecer la unidad y continuar actuando bajo los principios de imparcialidad y neutralidad, en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de sumar esfuerzos en la defensa de la soberanía nacional, fortalecer la cohesión interna, generar certeza en los tiempos y reglas de los procesos internos, y establecer acuerdos de coordinación para la organización y consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.Al encuentro asistieron Consejeras y Consejeros Estatales, Delegadas y Delegados nacionales, Presidentas y Presidentes Municipales, Diputadas y Diputados locales y federales, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Boletín Oficial