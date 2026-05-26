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Cae presunto homicida de Mapastepec

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-Por hechos ocurridos en mayo de 2026

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Carlos «N», como presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre Vicente “N”, por hechos ocurridos el 23 de mayo de 2026, en el municipio de Mapastepec.

El inculpado fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Acapetahua, quien determinará su situación legal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

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