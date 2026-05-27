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Empresarios Piden Rescate y Reactivación del “Palacio de los Zopilotes” en Tapachula.

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*- Proponen Convertirlo en un Museo o Centro Cultural, con Actividades Recreativas.
*- El Emblemático Edificio Luce Deteriorado, sin Mantenimiento Desde Hace Varios Años.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo de 2026.- Empresarios del Centro de Tapachula hicieron un llamado a las autoridades para impulsar la rehabilitación y reactivación del emblemático edificio conocido como “Palacio de los Zopilotes”, inmueble que permanece en desuso desde hace varias administraciones, pese a su relevancia histórica y funcional para la Ciudad.
Walter Orozco, representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Centro de Tapachula (APIMES), señaló que este espacio representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura pública y aprovechar un inmueble que durante años albergó oficinas de consulados, como los de Guatemala y El Salvador, además de dependencias gubernamentales de atención ciudadana.

El dirigente empresarial consideró importante que las administraciones actuales analicen alternativas para devolverle vida al edificio, ya sea mediante la instalación de oficinas públicas o con proyectos que beneficien directamente a la población.
Indicó que, al atender la situación jurídica y administrativa del inmueble, las autoridades podrían optimizar recursos al reducir gastos por concepto de renta de oficinas particulares, aprovechando un espacio propio con capacidad para diversas áreas de servicio.
Asimismo, integrantes del sector empresarial propusieron que el “Palacio de los Zopilotes” también pueda convertirse en un museo municipal o centro cultural, con actividades recreativas, educativas y de convivencia social dirigidas a jóvenes y familias tapachultecas.
Finalmente, APIMES reiteró la importancia de que las autoridades competentes prioricen la recuperación de este inmueble, considerado parte del patrimonio urbano de Tapachula, con el objetivo de generar espacios funcionales y de beneficio para la comunidad. EL ORBE/Nelson Bautista

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