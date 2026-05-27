Contadores Refuerzan Actualización Profesional

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo de 2026.- En el marco del Día del Contador Público en México, especialistas en contaduría resaltaron que la profesión mantiene una amplia demanda laboral en áreas administrativas, financieras y fiscales, sin embargo, advirtieron que el principal desafío para quienes la ejercen es mantenerse en constante actualización ante los cambios económicos y tributarios.

Fidel Moreno de los Santos, contador público certificado en materia fiscal y socio director de FJ Consultores, señaló que la preparación permanente es indispensable para garantizar un ejercicio profesional responsable y competitivo.

La capacitación continua forma parte esencial de la profesión, debido a las constantes modificaciones en las disposiciones fiscales y financieras del país, destacó.

“Es indispensable mantenernos actualizados para actuar conforme a la ley y al código de ética profesional, la capacitación es permanente”, afirmó.

Explicó que los integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas se rigen bajo la denominada Norma de Actualización Continua, mecanismo mediante el cual deben acreditar cursos y actividades de formación durante todo el año.

Aseguró que cerca de 200 agremiados en la entidad cumplen con este requisito, lo que les permite obtener una constancia anual que respalda su preparación profesional.

Asimismo, señaló que una de las principales causas del rezago profesional y salarial en algunos casos está relacionada con la falta de actualización, ya que el entorno fiscal exige conocimientos renovados de manera constante.

El especialista destacó que actualmente la labor del contador no se limita únicamente al cumplimiento de obligaciones fiscales, sino que también implica analizar la situación financiera de las empresas para contribuir a su estabilidad y crecimiento.

“El reto es ayudar a que las empresas sean productivas y tomen mejores decisiones financieras, especialmente ante escenarios de inflación e incertidumbre económica”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a contadores y egresados de la carrera a integrarse a organismos colegiados, al considerar que estas instituciones fortalecen la preparación profesional y elevan la calidad del ejercicio contable en Chiapas.

Recordó que en la entidad existen Colegios oficiales en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas EL ORBE/Nelson Bautista