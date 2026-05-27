Ejidatarios de Suchiate Amenazan con Cerrar Puerto Fronterizo por Falta de Atención de CFE

*- A la Protesta se Sumarían Colonias Populares, Comités de Padres de Familia y Usuarios Afectados

Suchiate, Chiapas; 26 de Mayo de 2026.- Ante las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica y los elevados cobros en los recibos de luz, integrantes de la Unión de Ejidos “David Rey González” advirtieron que podrían bloquear el Puerto internacional fronterizo Suchiate II, como medida de presión para exigir atención inmediata de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

José Manuel Valles Sosa, presidente de la organización que agrupa a los 20 ejidos del municipio, informó que hoy miércoles 27 de mayo realizarán una asamblea general en el ejido Dorado Nuevo, donde definirán la logística de la movilización.

El dirigente señaló que a la protesta se sumarían colonias populares, Comités de Padres de familia y usuarios afectados por las deficiencias en el servicio eléctrico.



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“Ya no queremos propuestas ni más planes de trabajo, lo que exigimos son soluciones concretas. El primer punto de nuestro pliego petitorio es ‘borrón y cuenta nueva’”, declaró Valles Sosa.Los ejidatarios acusaron a la CFE de mantener en abandono la red eléctrica de la región desde hace varios años, situación que ha provocado apagones constantes y daños en equipos domésticos.Entre las principales demandas destacan la sustitución de transformadores obsoletos, cambio de postes deteriorados, modernización del cableado y poda de árboles que interfieren con las líneas de conducción eléctrica.Advirtieron que, con el inicio de la temporada de lluvias, las fallas podrían agravarse si no se realizan trabajos preventivos de manera urgente.La Unión de Ejidos también solicitó una auditoría interna en las oficinas de la CFE ubicadas en Ciudad Hidalgo, Tuxtla Chico y Tapachula, al considerar que existen posibles irregularidades administrativas relacionadas con cobros excesivos e inconsistencias en la facturación.Los inconformes señalaron que numerosos usuarios han recibido recibos con montos que consideran desproporcionados y fuera de la realidad del consumo doméstico.La decisión de bloquear el Puerto internacional responde a la falta de resultados en las mesas de diálogo sostenidas anteriormente con autoridades estatales y representantes de la paraestatal, explicó.Evitarán afectar carreteras locales para no perjudicar a los habitantes del municipio, señaló, por lo que consideran que el cruce fronterizo es el punto donde podrán obtener una respuesta de las autoridades federales.“No queremos afectar a nuestros propios compañeros consumidores. Sabemos que en el Puerto internacional sí habrá atención y capacidad de respuesta por parte de las autoridades federales”, sostuvo.Finalmente, reconoció que en el sector educativo se han registrado algunos avances, luego de que el Gobierno del Estado comenzara a cubrir pagos de energía eléctrica en planteles escolares.Sin embargo, insistió en que el problema persiste en comunidades y hogares de la región, por lo que advirtió que la protesta podría concretarse en los próximos días si no existe una solución de fondo. EL ORBE/Nelson Bautista