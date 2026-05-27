Hallan una Persona Tirada en el Libramiento Sur Oriente

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo.- Una intensa movilización policiaca se registró la noche del pasado lunes 25 de mayo, luego de que se reportara al personal de guardia del 911 Emergencias C-5 Escudo Urbano de Tapachula, la presencia de una persona tirada a un costado de la carretera sobre el Libramiento Sur, como mayor referencia a la altura del motel conocido como Villa Exótica.

El personal de inmediato alertó a los cuerpos policiacos y de rescate,arribando de inmediato los elementos de la Policía Municipal, como primeros respondientes.

Los uniformados de inmediato implementaron un protocolo de acordonamiento en la zona para resguardar el lugar y evaluar la situación.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce la identidad de la persona, así como los motivos por los cuales se encontraba a un costado de la cinta asfáltica, y saber si presentaba signos de violencia.

Las autoridades correspondientes iniciaron las primeras indagatorias para esclarecer los hechos.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre el estado de salud o la situación legal de la víctima. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda