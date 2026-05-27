Rubén Rocha Moya Comparece Ante la FGR

*El Gobernador con Licencia de Sinaloa Acudió al Citatorio Bajo un Fuerte Dispositivo de Seguridad

Ciudad de México; 26 de Mayo de 2026.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, ante las acusaciones formuladas en Estados Unidos que pesan en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, garantizó que respondió cabalmente a las preguntas que le formuló la Agente del Ministerio Público Federal.

«Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario», expresó el exfuncionario, quien fue imputado el pasado 29 de abril en el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos pactos con «Los Chapitos», facción del Cártel de Sinaloa.



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Según Rocha Moya, atenderá cualquier citatorio porque, dijo, cree en el sistema judicial mexicano y tiene confianza plena en el Estado de derecho, así como un firme respeto por las instituciones de impartición de justicia.El Gobernador con licencia destacó en su publicación que el movimiento de la Cuarta Transformación, del que forma parte, ha saneado y legitimando este sistema judicial, a través de acciones reformadoras «que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos».«Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo] e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla», finalizó su mensaje.Sun