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Fortalece ERA Apoyos de Asistencia Social y Salud con el Respaldo de la Federación

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*- Se Reunió con el Director de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, José Alfredo Cordero Esquivel
*- Gestionó más de 15 mil Apoyos Funcionales, Ambulancias y Equipamiento para dos Hospitales, en Tuxtla y Tapachula

En la Ciudad de México, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el director de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno de México, José Alfredo Cordero Esquivel, con el propósito de gestionar apoyos funcionales y fortalecer la coordinación institucional en favor de la salud de la población, especialmente de quienes más lo necesitan.

El mandatario informó que se gestionaron más de 15 mil apoyos, entre ellos prótesis, aparatos auditivos y dispositivos ortopédicos, además de ambulancias destinadas a municipios históricamente olvidados y equipamiento para dos hospitales ubicados en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
Asimismo, expresó su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al secretario de Salud federal, David Kershenobich, y a José Alfredo Cordero Esquivel, por el respaldo brindado a Chiapas mediante acciones humanistas que contribuyen a mejorar el bienestar de la población.
Ramírez Aguilar destacó que el Gobierno de la Nueva ERA y la Federación trabajan de manera coordinada para fortalecer el sistema de salud y brindar atención prioritaria a las personas que presentan necesidades auditivas o motrices. Boletín Oficial

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