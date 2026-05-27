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Venden Actas de Nacimiento Falsas en Metapa

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*- Personas de Nacionalidad Extranjera Obtendrían los Documentos a Cambio de Fuertes Cantidades de Dinero.
*- Sospechan que Podrían Darle un Uso Político a la Expedición de Actas y Credenciales Irregulares
*- Los Documentos Cuentan con Inconsistencias que Exhiben Presunta Complicidad de Funcionarios.

*AUTORIDADES DEL INM EN COORDINACIÓN CON LA FGR INVESTIGAN UNA PRESUNTA RED DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS APÓCRIFOS DESDE EL REGISTRO CIVIL.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo del 2026.- La presunta operación de una “fábrica de mexicanos” en el municipio de Metapa volvió a encender las alarmas en la frontera sur, luego de que autoridades migratorias aseguraran a una mujer de origen salvadoreño que portaba documentos oficiales con identidades distintas, uno de ellos aparentemente expedido de manera irregular por la Oficialía del Registro Civil local.

La detenida fue identificada como Katherinne Sugey “N”, quien intentó acreditar la nacionalidad mexicana mediante un acta de nacimiento presuntamente falsa. Sin embargo, durante la revisión de sus documentos, las inconsistencias saltaron de inmediato. Su pasaporte original, expedido por la República de El Salvador el 8 de enero de 2024, la identifica como Katherinne “N. En contraste, el acta mexicana la registra con otro nombre, supuestamente inscrita en la Oficialía del Registro Civil de Metapa.
El documento apócrifo presentaba errores elementales que evidenciaron su falsificación. Entre ellos, el número de oficialía “0000”, cuando el código oficial correspondiente a Metapa es el 05501. Además, el acta aparece firmada por Paola “N”, situación que ya forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.
Ante la gravedad del caso, el Instituto Nacional de Migración (INM) inició las diligencias correspondientes, sin embargo, debido a que se trata de posibles delitos relacionados con falsificación de documentos oficiales, usurpación de identidad y tráfico de documentación para acreditar ilegalmente la nacionalidad mexicana, el asunto ya fue atraído por la Fiscalía General de la República, al configurarse conductas consideradas de carácter federal.
El caso no es aislado. En la región fronteriza persisten desde hace años señalamientos sobre una presunta red dedicada a expedir actas de nacimiento irregulares a extranjeros, permitiéndoles obtener posteriormente credenciales oficiales y otros documentos mexicanos. Las sospechas alcanzan a personal del Ayuntamiento de Metapa.
La preocupación crece porque, además del posible negocio ilegal detrás de estos trámites, existen versiones y denuncias ciudadanas que apuntan a un presunto uso político-electoral de estas prácticas.
Habitantes de la zona señalan que la obtención irregular de identidades mexicanas podría estar relacionada con la incorporación de nuevos registros al padrón electoral, un señalamiento delicado que, de confirmarse, pondría en entredicho la legalidad de procesos democráticos en municipios fronterizos.
Hasta el momento, las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales no han descartado nuevas detenciones ni la posible participación de funcionarios públicos. EL ORBE/ JC

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