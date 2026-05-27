Estudiante Tapachulteca Gana Pase a la Etapa Estatal del Conocimiento

* Otro Destacado Alumno También se Prepara Para el Certamen.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo de 2026.- Después de 15 años sin alcanzar una final estatal, la Escuela Primaria “Josefa Ortiz Domínguez” vuelve a destacar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil gracias al desempeño académico de Lía Victoria Villagrán Ramos, estudiante de sexto grado grupo “A”, quien obtuvo su pase a la etapa estatal del certamen.

La alumna logró avanzar tras superar cada una de las fases eliminatorias, comenzando por la selección interna de la institución.



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Más tarde, obtuvo el primer lugar en la Zona Escolar 057, dentro de la modalidad de Escuelas Urbanas, resultado que le permitió competir en la etapa regional.En esa fase enfrentó a estudiantes destacados de municipios de la costa chiapaneca como Pijijiapan, Escuintla y Mapastepec, consolidándose como una de las representantes de la región Costa para la gran final que se celebrará en Tuxtla Gutiérrez.El profesor Alexis Vladimir Martínez López, docente del grupo, expresó que este logro es resultado del trabajo constante realizado durante varios años.“Desde quinto grado observé en Lía habilidades sobresalientes y consideré que tenía el potencial para representar a la escuela”, comentó.El maestro también reconoció la participación de todos los docentes que contribuyeron a la formación académica y personal de la estudiante, así como el respaldo permanente de su familia.“Recibir esta noticia me llenó de orgullo. Es una satisfacción enorme acompañar a una alumna hasta una etapa de esta magnitud”, señaló.Además de mantener un alto rendimiento escolar, Lía Victoria combina sus estudios con actividades deportivas, artísticas y familiares. Después de clases apoya en el cuidado de su hermano menor, entrena básquetbol y dedica tiempo a sus tareas y preparación académica.Durante los fines de semana toma clases de violín y practica teclado, además de participar en actividades de su iglesia.“Me sentí muy orgullosa de mí y de todas las personas que me han apoyado, en especial mi madre Guadalupe Ramírez Cruz. También agradezco a Dios porque siempre está conmigo”, expresó la estudiante.Al compartir un mensaje para otros niños y niñas de su edad, invitó a priorizar la educación y mantener hábitos de estudio.“Sigan estudiando porque eso les ayudará en su aprendizaje. Primero cumplan con sus tareas y después disfruten de su tiempo libre”, aconsejó.La participación de Lía Victoria ha generado entusiasmo entre docentes, alumnos y padres de familia, quienes ven en este logro un ejemplo del talento académico que existe en Tapachula. EL ORBE/Nelson BautistaAlexander, el Niño de Escuela Públicaque Busca Brillar en la Olimpiada del ConocimientoTapachula, Chiapas; 26 de Mayo del 2026.- Con una mezcla de emoción y nervios, Alexander Mendoza Medina, estudiante de sexto grado de la Escuela Primaria “Tomás Isasi” Número Uno, se prepara para representar a su institución educativa en la próxima Olimpiada del Conocimiento, donde competirá con alumnos destacados de distintas escuelas.A sus 11 años, Alexander reconoce que el reto no será sencillo, pues sabe que participarán muchos niños inteligentes; sin embargo, lejos de intimidarse, mantiene firme el deseo de dar lo mejor de sí y poner en alto el nombre de su escuela y de sus compañeros.“Siento mucha emoción y un poco de nervios porque van a haber muchos niños muy inteligentes y algunos más que yo”, expresó con sinceridad el menor, reflejando la humildad y madurez con la que enfrenta este importante desafío académico.Detrás de cada respuesta correcta y cada operación matemática resuelta, existe una historia de esfuerzo constante.Explicó que una de las formas en las que logra entender las matemáticas es “desarmando” los problemas hasta hacerlos más sencillos, estrategia que le ha permitido mejorar su aprendizaje y desarrollar habilidades para resolver divisiones y multiplicaciones complejas.También reconoció la importancia del acompañamiento de su maestro y del respaldo de su familia. Mientras su docente lo impulsa diariamente a prepararse más y aprender nuevos conocimientos, sus hermanos se han convertido en una motivación constante para seguir adelante.La historia de Alexander refleja el valor de la educación pública y el compromiso de docentes que, desde las aulas, continúan formando estudiantes con disciplina, talento y sueños de superación.En medio de múltiples desafíos sociales y económicos, niños como él demuestran que el esfuerzo y la dedicación siguen siendo herramientas fundamentales para abrirse camino hacia un mejor futuro.Hoy, Alexander no solo representa a una escuela; representa también el anhelo de miles de estudiantes que encuentran en la educación una oportunidad para crecer, destacar y transformar su realidad. EL ORBE/ JC