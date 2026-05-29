Desmantelan Narcolaboratorio en Frontera México-Guatemala

*- En los Cateos se Decomisaron Armas, Droga, Vehículos y Miles de Dólares en Efectivo.

*- El Centro Logístico Podría Estar Relacionado con Cárteles de la Droga Mexicanos.

*- Fueron Detenidas Ocho Personas, Presuntos Integrantes de una Red Criminal Ligada al Narco.

* ELEMENTOS DE LA PNC DE GUATEMALA REALIZARON UN OPERTATIVO ANTIDROGAS EN EL QUE ASEGURARON TRES INMUEBLES DONDE SE FABRICABA, PROCESABA Y EMPAQUETABA COCAÍNA.

Guatemala; 28 de Mayo de 2026.- En una de las operaciones antidrogas más importantes registradas en la historia reciente de Guatemala, fuerzas de seguridad desmantelaron un gigantesco narcolaboratorio oculto en la aldea Zanjón, municipio de San Lorenzo, Departamento de San Marcos, una zona estratégica ubicada cerca de la frontera con México.

El operativo fue realizado de manera conjunta por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público, como parte de una investigación que seguía los movimientos de una estructura criminal dedicada presuntamente a la fabricación y almacenamiento de cocaína.

De acuerdo con las autoridades, ocho personas fueron capturadas durante la intervención, luego de que intentaran escapar al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad.



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Los detenidos fueron identificados como Edy “N”, de 55 años; Alejandro “N”, de 35; Luis “N”, de 30; Benilzon “N”, de 28; Byron “N”, de 41; Ludwing “N”, de 48; César “N”, de 34; e Irma “N”, de 66 años, quien fue trasladada bajo custodia a un centro asistencial debido a problemas de salud.Durante la inspección de los inmuebles, las autoridades localizaron un sofisticado centro de procesamiento de droga equipado con 12 hornos microondas, siete básculas digitales, dos prensadoras hidráulicas, dos máquinas para empaquetar y diversos químicos y mecanismos utilizados para la fabricación de cocaína.En el lugar fueron asegurados 117 kilogramos de cocaína, además de tres caballos que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.La operación se amplió hacia otros dos inmuebles cercanos, donde fueron encontrados 14 fusiles de asalto, cuatro pistolas, 43 cargadores para fusil, 10 cargadores para arma corta y mil 346 cartuchos útiles de distintos calibres, todos de procedencia ilegal.Asimismo, se decomisaron 19 teléfonos celulares, nueve radios portátiles y cuatro memorias USB que serán analizadas por las autoridades para fortalecer las investigaciones sobre las operaciones y conexiones de esta estructura criminal.En cuanto al dinero asegurado, las autoridades contabilizaron 26 mil 787 Dólares estadounidenses, 74 mil 461 Quetzales y 81 Pesos Mexicanos. Además, dentro de un vehículo hallaron varios paquetes de Dólares ocultos en un costal; tras el conteo oficial, la suma ascendió a 136 mil 24 Dólares, recursos que presuntamente provienen de actividades relacionadas con el narcotráfico.También fueron incautados seis microbuses, 14 vehículos y 12 motocicletas. Los tres inmuebles utilizados por la organización criminal quedaron bajo resguardo y fueron sellados por el Ministerio Público.Este golpe representa un fuerte impacto para las estructuras del narcotráfico que operan en la región fronteriza entre Guatemala y México, considerada una de las rutas estratégicas para el trasiego de droga hacia Norteamérica.Las autoridades guatemaltecas no descartan que este narcolaboratorio mantuviera vínculos con organizaciones criminales mexicanas, particularmente con cárteles que operan en el sur de México y que han extendido su influencia hacia Centroamérica mediante redes de producción, almacenamiento y transporte de droga.De manera paralela, autoridades mexicanas también mantienen abiertas líneas de investigación para determinar posibles conexiones transfronterizas de este tipo de laboratorios clandestinos, especialmente por la cercanía de San Marcos con el Estado de Chiapas, donde en los últimos años se ha intensificado la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de rutas, tráfico de armas, migración y narcóticos.La droga, armas, dinero, vehículos y detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes mientras continúan las investigaciones. EL ORBE/ Mesa de Redacción