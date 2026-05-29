Impulsar el deporte es invertir en el futuro de Tapachula: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 29 de mayo de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, acompañado de Beba Pedrero y de la regidora Janeth Leticia Luengo Sánchez, saludó a las y los integrantes del equipo Linces del Club Fénix, quienes representarán a Tapachula en el Festival Nacional Minibasket 2026, que se realizará del 21 al 26 de julio.

Durante el encuentro, el alcalde refrendó su respaldo a las y los jóvenes deportistas para que puedan participar en esta importante competencia nacional, reconociendo el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que han demostrado dentro y fuera de la cancha.

“Impulsar el deporte es invertir en el futuro de Tapachula. Cada niña, niño y joven que encuentra en el deporte una oportunidad de desarrollo fortalece a nuestra sociedad y nos inspira a seguir construyendo un municipio con más oportunidades para todos”, expresó Yamil Melgar.

Asimismo, destacó que la práctica deportiva fomenta hábitos saludables, fortalece valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y el respeto, además de contribuir a la prevención de enfermedades y al desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Yamil Melgar también reconoció el papel fundamental de los padres y madres de familia, quienes con esfuerzo, dedicación y acompañamiento hacen posible que sus hijos persigan sus sueños y alcancen nuevas metas.



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“Detrás de cada logro deportivo hay una familia que impulsa, acompaña y cree en sus hijos. El éxito de nuestras niñas y niños también es el resultado del amor, la dedicación y el compromiso de sus padres”, enfatizó.En el encuentro se reconoció además la labor de los entrenadores Adrián Cárdenas Ramos y David Nelson Mediaceja Padilla, quienes contribuyen con su experiencia y dedicación a la formación deportiva de las nuevas generaciones.Finalmente, el presidente municipal deseó el mayor de los éxitos al equipo Linces del Club Fénix, reiterando que Tapachula se siente orgullosa de contar con jóvenes talentosos que representarán con dignidad el nombre de nuestro municipio en el Festival Nacional Minibasket 2026.El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil Municipal, con la presencia de su titular, Luis Demetrio Martínez Gómez, quien acompañó esta actividad de reconocimiento y respaldo a las y los jóvenes deportistas tapachultecos.#VoluntadParaTransformar