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Eduardo Ramírez impulsa infraestructura educativa y carretera en Tzimol

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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha acciones de infraestructura educativa y carretera en el municipio de Tzimol, donde destacó que su gobierno impulsa obras prioritarias que fortalecen el bienestar, la economía y el progreso de las comunidades. En ese marco, entregó infraestructura educativa en la Escuela Primaria Jaime Nunó Roca, con una inversión de dos millones de pesos, a fin de brindar espacios escolares adecuados, seguros y de calidad a la comunidad estudiantil.

Posteriormente, inauguró la conservación del camino Comitán-La Mesilla-Pujiltic, obra en la que se invirtieron más de 19.7 millones de pesos para beneficio de más de 52 mil 200 habitantes; dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del camino La Rejoya-Ochusjob, con una inversión superior a 13.7 millones de pesos en favor de más de 7 mil 700 personas; y anunció la rehabilitación del camino Francisco Villa-San Vicente La Mesilla-Guadalupe Victoria, donde se destinarán más de 8.1 millones de pesos para beneficio de 4 mil 280 habitantes.

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