El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo, encabezó la entrega de cinco tolvas adicionales al parque vehicular de limpia pública

El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero, encabezó la entrega de cinco tolvas adicionales al parque vehicular de limpia pública, con las que suman 30 unidades al servicio de las familias tapachultecas.

Al agradecer el respaldo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, el alcalde destacó que se avanza en el mejoramiento de la recolección de los residuos sólidos para seguir transformando Tapachula con trabajo y compromiso.

#VoluntadParaTransformar

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