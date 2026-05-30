Las Convocatorias Oficiales de Todas las Selecciones que Disputan el Mundial 2026

Segunda Parte

*Las listas definitivas de 26 jugadores se presentarán ante FIFA el 1 de junio y se anunciarán oficialmente el día 2.

Grupo D:

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Estados Unidos.

*Porteros: MattFreese, Matt Turner, Chris Brady.

*Defensas: Chris Richards , Tim Ream, Mark McKenzie, AustonTrusty, Miles Robinson, Antonee Robinson, SergiñoDest, Alex Freeman, JoeScall, Max Arfsten.

*Mediocampistas: Tyler Adams, Weston McKenni, Cristian Roldan, SebastianBerhalter, MalikTillman,Gio Reyna, BrendenAaronson

*Delanteros: Christian Pulisic, Tim Weah, Alejandro Zendejas, FolarinBalogun, Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright.

Paraguay.

POR CONFIRMAR.

Australia

POR CONFIRMAR.

Turquía

POR CONFIRMAR.

Grupo E.

Alemania

*Porteros: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel

*Defensas: WaldemarAnton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, MalickThiaw

*Centrocampistas: Pascal Gross, Joshua Kimmich, AleksandarPavlovic, FelixNmecha, AngeloStiller, NadiemAmiri, LeonGoretzka, JamieLeweling

*Delanteros: MaximilianBeier, KaiHavertz, Lennart Karl, Jamal Musiala, Leroy Sané, DenizUndav, FlorianWirtz, Nick Woltemade

¨*Director Técnico: JulianNagelsmann

Curazao.

*Porteros: Eloy Room, TyrickBodak, Trevor Doornbusch

*Defensas: RiechedlyBazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, SherelFloranus, DeveronFonville, JuriënGaari, Armando Obispo, ShurandySambo

*Centrocampistas: JuninhoBacuna, Leandro Bacuna, LivanoComenencia, Kevin Felida, Ar’jany Martha, TyreseNoslin, GodfriedRoemeratoe

*Delanteros: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, KenjiGorré, Sontje Hansen, GervaneKastaneer, BrandleyKuwas, Jürgen Locadia, JearlMargaritha

*Director Técnico: Dick Advocaat

Costa de Marfil.

*Porteros: YahiaFofana, Mohamed Koné, AlbanLafont

*Defensas: Emmanuel Agbadou, ClémentAkpa, OusmaneDiomande, GuelaDoué,GhislainKonan, OdilonKossounou, EvanNdicka, Wilfried Singo

*Centrocampistas: SekoFofana, ParfaitGuiagon, FranckKessié, ChristInaoOulaï, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri

*Delanteros: SimonAdingra, Ange-YoanBonny, Amad Diallo, OumarDiakité, YanDiomande, EvannGuessand, NicolasPépé, BazoumanaTouré, ElyeWahi

*Director Técnico: EmerseFaé

Ecuador.

Convocatoria por anunciarse

Grupo F.

Países Bajos.

Convocatoria final anunciada el 27 de mayo.

*Porteros: Mark Flekken, RobinRoefs, Bart Verbruggen

*Defensas: NathanAké, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, JurriënTimber, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Virgil van Dijk

*Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marten de Roon, RyanGravenberch, TeunKoopmeiners, TijjaniReijnders, GuusTil, Quinten Timber, MatsWieffer

*Delanteros: Brian Brobbey, Memphis Depay, CodyGakpo, Justin Kluivert, NoaLang,Donyell Malen, CrysencioSummerville, WoutWeghorst

*Director Técnico: Ronald Koeman

Japón.

*Porteros: Zion Suzuki, KeisukeOsako, TomokiHayakawa

*Defensas: Y?toNagatomo, ShogoTaniguchi, KoItakura, TsuyoshiWatanabe, TakehiroTomiyasu, HirokiIto, AyumuSeko, YukinariSugawara

*Centrocampistas: Junnosuke Suzuki, WataruEndo, JunyaIto, DaichiKamada, RitsuDoan, AoTanaka, KeitoNakamura, Kaishu Sano, TakefusaKubo, Yuito Suzuki

*Delanteros: KokiOgawa, DaizenMaeda, AyaseUeda, KentoShiogai, KeisukeGoto

*Director Técnico: HajimeMoriyasu

Suecia.

*Porteros: Viktor Johansson, KristofferNordfeldt, Jacob WidellZetterstrom

*Defensas: HjalmarEkdal, Gabriel Gudmundsson, IsakHien, Emil Holm, GustafLagerbielke, VictorLindelöf, Erik Smith, Carl Starfelt, ElliotStroud, Daniel Svensson

*Centrocampistas: Taha Ali, YasinAyari, Lucas Bergvall, JesperKarlström, Ken Sema, MattiasSvanberg, BesfortZeneli

*Delanteros: Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, ViktorGyökeres, Alexander Isak, GustafNilsson, BenjaminNygren

*Director Técnico: Graham Potter

Túnez.

*Porteros: AymenDahmen,Sabri Ben Hessen, AbdelmouhibChamakh

*Defensas: MontassarTalbi, Dylan Bronn, Omar Rekik, Yan Valery, Ali Abdi,MoutazNeffati, Raed Chikhaoui, Adam Arous, Mohamed Amine Ben Hamida

*Centrocampistas: EllyesSkhiri, HannibalMejbri, Anis Ben Slimane, HadjMahmoud, RaniKhedira, Mortadha Ben Ouanes

*Delanteros: EliasAchouri, IsmaëlGharbi, EliasSaad, SebastianTounekti, FirasChaouat, KhalilAyari, HazemMastouri, Rayan Elloumi, EliasSaad

*Director Técnico: SabriLamouchi

Grupo G.

Bélgica.

*Porteros: ThibautCourtois, SenneLammens, Mike Penders

*Defensas: Timothy Castagne, ZenoDebast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, NathanNgoy, JoaquinSeys, Arthur Theate

*Centrocampistas: Kevin De Bruyne,AmadouOnana, NicolasRaskin, YouriTielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

*Delanteros: Charles De Ketelaere, JérémyDoku, MatiasFernandez-Pardo, RomeluLukaku, DodiLukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

*Director Técnico: RudiGarcia

Egipto.

Pendiente por Confirmar

Irán.

Pendiente por Confirmar

Nueva Zelanda.

*Porteros: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

*Defensas: Tim Payne, Francis De Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, LiberatoCacace, NandoPijnaker, FinnSurman, Callan Elliot, Tommy Smith

*Centrocampistas: Joe Bell, MattGarbett, MarkoStamenic, Sarpreet Singh, Alex Rufer, Ryan Thomas

*Delanteros: Chris Wood, Eli Just, KostaBarbarouses, Ben Waine, Ben Old, CallumMcCowatt, Jesse Randall, LachlanBayliss

*Director Técnico: DarrenBazeley. Agencias