sábado, mayo 30, 2026
spot_img
InicioHoy EscribenLas Convocatorias Oficiales de Todas las Selecciones que Disputan el Mundial 2026
Hoy Escriben

Las Convocatorias Oficiales de Todas las Selecciones que Disputan el Mundial 2026

0
12

Las Convocatorias Oficiales de Todas las Selecciones que Disputan el Mundial 2026
Segunda Parte

*Las listas definitivas de 26 jugadores se presentarán ante FIFA el 1 de junio y se anunciarán oficialmente el día 2.

Grupo D:
Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
Estados Unidos.
*Porteros: MattFreese, Matt Turner, Chris Brady.
*Defensas: Chris Richards , Tim Ream, Mark McKenzie, AustonTrusty, Miles Robinson, Antonee Robinson, SergiñoDest, Alex Freeman, JoeScall, Max Arfsten.
*Mediocampistas: Tyler Adams, Weston McKenni, Cristian Roldan, SebastianBerhalter, MalikTillman,Gio Reyna, BrendenAaronson
*Delanteros: Christian Pulisic, Tim Weah, Alejandro Zendejas, FolarinBalogun, Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright.
Paraguay.
POR CONFIRMAR.
Australia
POR CONFIRMAR.
Turquía
POR CONFIRMAR.
Grupo E.
Alemania
*Porteros: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel
*Defensas: WaldemarAnton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, MalickThiaw
*Centrocampistas: Pascal Gross, Joshua Kimmich, AleksandarPavlovic, FelixNmecha, AngeloStiller, NadiemAmiri, LeonGoretzka, JamieLeweling
*Delanteros: MaximilianBeier, KaiHavertz, Lennart Karl, Jamal Musiala, Leroy Sané, DenizUndav, FlorianWirtz, Nick Woltemade
¨*Director Técnico: JulianNagelsmann
Curazao.
*Porteros: Eloy Room, TyrickBodak, Trevor Doornbusch
*Defensas: RiechedlyBazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, SherelFloranus, DeveronFonville, JuriënGaari, Armando Obispo, ShurandySambo
*Centrocampistas: JuninhoBacuna, Leandro Bacuna, LivanoComenencia, Kevin Felida, Ar’jany Martha, TyreseNoslin, GodfriedRoemeratoe
*Delanteros: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, KenjiGorré, Sontje Hansen, GervaneKastaneer, BrandleyKuwas, Jürgen Locadia, JearlMargaritha
*Director Técnico: Dick Advocaat
Costa de Marfil.
*Porteros: YahiaFofana, Mohamed Koné, AlbanLafont
*Defensas: Emmanuel Agbadou, ClémentAkpa, OusmaneDiomande, GuelaDoué,GhislainKonan, OdilonKossounou, EvanNdicka, Wilfried Singo
*Centrocampistas: SekoFofana, ParfaitGuiagon, FranckKessié, ChristInaoOulaï, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri
*Delanteros: SimonAdingra, Ange-YoanBonny, Amad Diallo, OumarDiakité, YanDiomande, EvannGuessand, NicolasPépé, BazoumanaTouré, ElyeWahi
*Director Técnico: EmerseFaé
Ecuador.
Convocatoria por anunciarse
Grupo F.
Países Bajos.
Convocatoria final anunciada el 27 de mayo.
*Porteros: Mark Flekken, RobinRoefs, Bart Verbruggen
*Defensas: NathanAké, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, JurriënTimber, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Virgil van Dijk
*Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marten de Roon, RyanGravenberch, TeunKoopmeiners, TijjaniReijnders, GuusTil, Quinten Timber, MatsWieffer
*Delanteros: Brian Brobbey, Memphis Depay, CodyGakpo, Justin Kluivert, NoaLang,Donyell Malen, CrysencioSummerville, WoutWeghorst
*Director Técnico: Ronald Koeman
Japón.
*Porteros: Zion Suzuki, KeisukeOsako, TomokiHayakawa
*Defensas: Y?toNagatomo, ShogoTaniguchi, KoItakura, TsuyoshiWatanabe, TakehiroTomiyasu, HirokiIto, AyumuSeko, YukinariSugawara
*Centrocampistas: Junnosuke Suzuki, WataruEndo, JunyaIto, DaichiKamada, RitsuDoan, AoTanaka, KeitoNakamura, Kaishu Sano, TakefusaKubo, Yuito Suzuki
*Delanteros: KokiOgawa, DaizenMaeda, AyaseUeda, KentoShiogai, KeisukeGoto
*Director Técnico: HajimeMoriyasu
Suecia.
*Porteros: Viktor Johansson, KristofferNordfeldt, Jacob WidellZetterstrom
*Defensas: HjalmarEkdal, Gabriel Gudmundsson, IsakHien, Emil Holm, GustafLagerbielke, VictorLindelöf, Erik Smith, Carl Starfelt, ElliotStroud, Daniel Svensson
*Centrocampistas: Taha Ali, YasinAyari, Lucas Bergvall, JesperKarlström, Ken Sema, MattiasSvanberg, BesfortZeneli
*Delanteros: Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, ViktorGyökeres, Alexander Isak, GustafNilsson, BenjaminNygren
*Director Técnico: Graham Potter
Túnez.
*Porteros: AymenDahmen,Sabri Ben Hessen, AbdelmouhibChamakh
*Defensas: MontassarTalbi, Dylan Bronn, Omar Rekik, Yan Valery, Ali Abdi,MoutazNeffati, Raed Chikhaoui, Adam Arous, Mohamed Amine Ben Hamida
*Centrocampistas: EllyesSkhiri, HannibalMejbri, Anis Ben Slimane, HadjMahmoud, RaniKhedira, Mortadha Ben Ouanes
*Delanteros: EliasAchouri, IsmaëlGharbi, EliasSaad, SebastianTounekti, FirasChaouat, KhalilAyari, HazemMastouri, Rayan Elloumi, EliasSaad
*Director Técnico: SabriLamouchi
Grupo G.
Bélgica.
*Porteros: ThibautCourtois, SenneLammens, Mike Penders
*Defensas: Timothy Castagne, ZenoDebast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, NathanNgoy, JoaquinSeys, Arthur Theate
*Centrocampistas: Kevin De Bruyne,AmadouOnana, NicolasRaskin, YouriTielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel
*Delanteros: Charles De Ketelaere, JérémyDoku, MatiasFernandez-Pardo, RomeluLukaku, DodiLukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard
*Director Técnico: RudiGarcia
Egipto.
Pendiente por Confirmar
Irán.
Pendiente por Confirmar
Nueva Zelanda.
*Porteros: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud
*Defensas: Tim Payne, Francis De Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, LiberatoCacace, NandoPijnaker, FinnSurman, Callan Elliot, Tommy Smith
*Centrocampistas: Joe Bell, MattGarbett, MarkoStamenic, Sarpreet Singh, Alex Rufer, Ryan Thomas
*Delanteros: Chris Wood, Eli Just, KostaBarbarouses, Ben Waine, Ben Old, CallumMcCowatt, Jesse Randall, LachlanBayliss
*Director Técnico: DarrenBazeley. Agencias

Artículo anterior
A Ras de Suelo
Artículo siguiente
Más de 29 al día: la Trata de Personas de Cara al Mundial
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Joven Escritora Presenta Libro de Poesías en el Centro Cultural del Soconusco

Al Instante staff - 0
La joven Dina Mujica Álvarez presentó su libro de poesías “Años de Adolescencia Amor, música y escuela”, en el Centro Cultural del Soconusco, dirigido...
Leer más

El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo, encabezó la entrega de cinco tolvas adicionales al parque vehicular de limpia pública

Al Instante staff - 0
El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero, encabezó la entrega de cinco...
Leer más

Impulsar el deporte es invertir en el futuro de Tapachula: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 29 de mayo de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, acompañado de Beba Pedrero y de la regidora Janeth Leticia Luengo...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV