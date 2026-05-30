Las Convocatorias Oficiales de Todas las Selecciones que Disputan el Mundial 2026
Segunda Parte
*Las listas definitivas de 26 jugadores se presentarán ante FIFA el 1 de junio y se anunciarán oficialmente el día 2.
Grupo D:
Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
Estados Unidos.
*Porteros: MattFreese, Matt Turner, Chris Brady.
*Defensas: Chris Richards , Tim Ream, Mark McKenzie, AustonTrusty, Miles Robinson, Antonee Robinson, SergiñoDest, Alex Freeman, JoeScall, Max Arfsten.
*Mediocampistas: Tyler Adams, Weston McKenni, Cristian Roldan, SebastianBerhalter, MalikTillman,Gio Reyna, BrendenAaronson
*Delanteros: Christian Pulisic, Tim Weah, Alejandro Zendejas, FolarinBalogun, Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright.
Paraguay.
POR CONFIRMAR.
Australia
POR CONFIRMAR.
Turquía
POR CONFIRMAR.
Grupo E.
Alemania
*Porteros: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel
*Defensas: WaldemarAnton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, MalickThiaw
*Centrocampistas: Pascal Gross, Joshua Kimmich, AleksandarPavlovic, FelixNmecha, AngeloStiller, NadiemAmiri, LeonGoretzka, JamieLeweling
*Delanteros: MaximilianBeier, KaiHavertz, Lennart Karl, Jamal Musiala, Leroy Sané, DenizUndav, FlorianWirtz, Nick Woltemade
¨*Director Técnico: JulianNagelsmann
Curazao.
*Porteros: Eloy Room, TyrickBodak, Trevor Doornbusch
*Defensas: RiechedlyBazoer, Joshua Brenet, Roshon van Eijma, SherelFloranus, DeveronFonville, JuriënGaari, Armando Obispo, ShurandySambo
*Centrocampistas: JuninhoBacuna, Leandro Bacuna, LivanoComenencia, Kevin Felida, Ar’jany Martha, TyreseNoslin, GodfriedRoemeratoe
*Delanteros: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, KenjiGorré, Sontje Hansen, GervaneKastaneer, BrandleyKuwas, Jürgen Locadia, JearlMargaritha
*Director Técnico: Dick Advocaat
Costa de Marfil.
*Porteros: YahiaFofana, Mohamed Koné, AlbanLafont
*Defensas: Emmanuel Agbadou, ClémentAkpa, OusmaneDiomande, GuelaDoué,GhislainKonan, OdilonKossounou, EvanNdicka, Wilfried Singo
*Centrocampistas: SekoFofana, ParfaitGuiagon, FranckKessié, ChristInaoOulaï, Ibrahim Sangaré, Jean Michaël Seri
*Delanteros: SimonAdingra, Ange-YoanBonny, Amad Diallo, OumarDiakité, YanDiomande, EvannGuessand, NicolasPépé, BazoumanaTouré, ElyeWahi
*Director Técnico: EmerseFaé
Ecuador.
Convocatoria por anunciarse
Grupo F.
Países Bajos.
Convocatoria final anunciada el 27 de mayo.
*Porteros: Mark Flekken, RobinRoefs, Bart Verbruggen
*Defensas: NathanAké, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, JurriënTimber, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Virgil van Dijk
*Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marten de Roon, RyanGravenberch, TeunKoopmeiners, TijjaniReijnders, GuusTil, Quinten Timber, MatsWieffer
*Delanteros: Brian Brobbey, Memphis Depay, CodyGakpo, Justin Kluivert, NoaLang,Donyell Malen, CrysencioSummerville, WoutWeghorst
*Director Técnico: Ronald Koeman
Japón.
*Porteros: Zion Suzuki, KeisukeOsako, TomokiHayakawa
*Defensas: Y?toNagatomo, ShogoTaniguchi, KoItakura, TsuyoshiWatanabe, TakehiroTomiyasu, HirokiIto, AyumuSeko, YukinariSugawara
*Centrocampistas: Junnosuke Suzuki, WataruEndo, JunyaIto, DaichiKamada, RitsuDoan, AoTanaka, KeitoNakamura, Kaishu Sano, TakefusaKubo, Yuito Suzuki
*Delanteros: KokiOgawa, DaizenMaeda, AyaseUeda, KentoShiogai, KeisukeGoto
*Director Técnico: HajimeMoriyasu
Suecia.
*Porteros: Viktor Johansson, KristofferNordfeldt, Jacob WidellZetterstrom
*Defensas: HjalmarEkdal, Gabriel Gudmundsson, IsakHien, Emil Holm, GustafLagerbielke, VictorLindelöf, Erik Smith, Carl Starfelt, ElliotStroud, Daniel Svensson
*Centrocampistas: Taha Ali, YasinAyari, Lucas Bergvall, JesperKarlström, Ken Sema, MattiasSvanberg, BesfortZeneli
*Delanteros: Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, ViktorGyökeres, Alexander Isak, GustafNilsson, BenjaminNygren
*Director Técnico: Graham Potter
Túnez.
*Porteros: AymenDahmen,Sabri Ben Hessen, AbdelmouhibChamakh
*Defensas: MontassarTalbi, Dylan Bronn, Omar Rekik, Yan Valery, Ali Abdi,MoutazNeffati, Raed Chikhaoui, Adam Arous, Mohamed Amine Ben Hamida
*Centrocampistas: EllyesSkhiri, HannibalMejbri, Anis Ben Slimane, HadjMahmoud, RaniKhedira, Mortadha Ben Ouanes
*Delanteros: EliasAchouri, IsmaëlGharbi, EliasSaad, SebastianTounekti, FirasChaouat, KhalilAyari, HazemMastouri, Rayan Elloumi, EliasSaad
*Director Técnico: SabriLamouchi
Grupo G.
Bélgica.
*Porteros: ThibautCourtois, SenneLammens, Mike Penders
*Defensas: Timothy Castagne, ZenoDebast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, NathanNgoy, JoaquinSeys, Arthur Theate
*Centrocampistas: Kevin De Bruyne,AmadouOnana, NicolasRaskin, YouriTielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel
*Delanteros: Charles De Ketelaere, JérémyDoku, MatiasFernandez-Pardo, RomeluLukaku, DodiLukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard
*Director Técnico: RudiGarcia
Egipto.
Pendiente por Confirmar
Irán.
Pendiente por Confirmar
Nueva Zelanda.
*Porteros: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud
*Defensas: Tim Payne, Francis De Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, LiberatoCacace, NandoPijnaker, FinnSurman, Callan Elliot, Tommy Smith
*Centrocampistas: Joe Bell, MattGarbett, MarkoStamenic, Sarpreet Singh, Alex Rufer, Ryan Thomas
*Delanteros: Chris Wood, Eli Just, KostaBarbarouses, Ben Waine, Ben Old, CallumMcCowatt, Jesse Randall, LachlanBayliss
*Director Técnico: DarrenBazeley. Agencias