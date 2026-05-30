Eduardo Ramírez Impulsa Infraestructura Educativa y Carretera en Tzimol.

*- Entregó Obras en Escuela Primaria y Rehabilitación de Caminos.

*- Destacó que se Fortalece la Movilidad y las Actividades Sociales, Económicas, Comerciales y Turísticas.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Tzimol, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha acciones en materia de infraestructura educativa y carretera, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa obras prioritarias que contribuyen al bienestar, el crecimiento económico y la prosperidad de las comunidades.

En este contexto, el mandatario entregó infraestructura educativa en la Escuela Primaria Jaime Nunó Roca, obras que representaron una inversión de dos millones de pesos para garantizar espacios escolares dignos, seguros y de calidad para niñas, niños, personal docente y madres y padres de familia. Asimismo, resaltó que, en lo que va de su administración, se han construido mil 394 aulas didácticas, equivalente a cuatro aulas diarias.



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Precisó que se edificarán 30 bachilleratos y destacó la próxima apertura de las carreras de Medicina y Enfermería en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Unidad Académica Comitán de Domínguez, lo que permitirá ampliar las oportunidades educativas para la juventud. En ese marco, convocó a la población a sumarse al programa de alfabetización Chiapas Puede.Más tarde, el gobernador inauguró la conservación del camino Comitán-La Mesilla-Pujiltic, obra en la que se invirtieron más de 19.7 millones de pesos y que beneficiará a más de 52 mil 200 habitantes. También anunció la rehabilitación del camino Francisco Villa-San Vicente La Mesilla-Guadalupe Victoria, donde se destinarán más de 8.1 millones de pesos en beneficio de 4 mil 280 personas.Asimismo, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del camino La Rejoya-Ochusjob, obra que contempla una inversión superior a 13.7 millones de pesos en favor de más de 7 mil 700 habitantes. Señaló que la meta de su administración es modernizar dos mil kilómetros de carreteras estatales para fortalecer la movilidad y las actividades sociales, económicas, comerciales y turísticas.“Este año vamos a superar los mil kilómetros de carreteras intervenidas. Serán obras de gran relevancia porque le darán un nuevo rostro a Chiapas. En total, serán más de dos mil kilómetros los que vamos a rehabilitar y mejorar integralmente. Entre este año y el próximo vamos a cumplirle al pueblo de Chiapas”, apuntó.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en la Escuela Primaria Jaime Nunó Roca se construyeron dos aulas didácticas totalmente equipadas, además de obra exterior, instalación de red eléctrica y señalización. Adelantó que próximamente se pondrán en marcha nuevas acciones de infraestructura educativa en el municipio, con una inversión superior a los 8 millones de pesos, para fortalecer las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó la relevancia de estas obras para fortalecer la conectividad y el desarrollo de distintos municipios de la región. Detalló que la conservación del camino Comitán-La Mesilla-Pujiltic beneficiará a habitantes de Comitán de Domínguez, Tzimol, Socoltenango y Venustiano Carranza.

Respecto al camino La Rejoya-Ochusjob, precisó que se rehabilitarán 3.2 kilómetros, mientras que en el tramo Francisco Villa-San Vicente La Mesilla-Guadalupe Victoria se intervendrán 1.2 kilómetros. Asimismo, informó que también se trabajará en los tramos Comitán-Las Rosas y Soyatitán-Socoltenango.

El presidente municipal de Tzimol, Víctor Alfonso Gordillo Morales, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por el respaldo brindado a su municipio, destacando los avances en turismo, infraestructura y educación. Señaló que las mejoras carreteras representan una obra histórica para fortalecer la conectividad con las comunidades y los centros turísticos de la región.

El director de la Escuela Primaria Jaime Nunó Roca, Adín Robledo Ángel, agradeció la entrega de las nuevas aulas didácticas, al señalar que dignifican el proceso de enseñanza después de que, durante cinco décadas, la institución mantuvo espacios con techos de lámina.

En representación de las familias beneficiadas, María del Carmen Cordero Gordillo afirmó que las obras impulsadas en materia educativa y de infraestructura carretera reflejan el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con las comunidades que más lo necesitan.

En esta gira acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; el director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, César Espinosa Morales; el diputado local del Distrito 6, Luis Eduardo Gordillo Gordillo; los presidentes municipales de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez; de La Trinitaria, Denis Gabriel Solís Alvarado, y de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández; entre otros asistentes. Boletín Oficial