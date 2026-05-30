Ejidatarios Exigen Muro de Contención en Orilla del Río Suchiate

*Para Evitar Inundaciones en Sembradíos.

Suchiate, Chiapas; 29 de Mayo de 2026.- Productores y ejidatarios del ejido Miguel Alemán, en el municipio de Suchiate, advirtieron sobre el grave riesgo que enfrentan cientos de familias debido al avance del río Suchiate, cuyas crecidas han provocado erosión, pérdida de territorio y amenazas constantes a las zonas de cultivo.

Ante el inicio de la temporada de lluvias, los habitantes hicieron un llamado urgente a los tres niveles de Gobierno para que se construyan obras de contención que eviten un desastre mayor en la región fronteriza.

Freddy Barrios Jiménez, comisariado ejidal en funciones, denunció que la falta de infraestructura hidráulica ha permitido que el afluente continúe devorando parcelas productivas que cuentan con títulos de propiedad, sin que exista un programa de compensación o protección para los afectados.



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“Año con año el río avanza y se lleva parte del territorio nacional. Son tierras de nuestros ejidatarios y hasta ahora no hemos recibido una solución concreta. Lo mínimo que pedimos es inversión para proteger lo poco que queda”, expresó.De acuerdo con autoridades ejidales, Miguel Alemán cuenta con 372 hectáreas dedicadas principalmente al cultivo de plátano, actividad que genera entre 600 y 700 empleos directos, además de beneficiar de manera indirecta a numerosas familias de la zona.Los productores señalaron que un posible desbordamiento del río pondría en riesgo las plantaciones y afectaría severamente la economía local, cuya principal fuente de ingresos depende de la actividad agrícola.Pese a la gravedad del problema, los habitantes han optado por mantener la vía institucional y evitar manifestaciones o bloqueos carreteros. Sin embargo, aseguran que las autoridades han respondido con lentitud e indiferencia.Barrios Jiménez informó que recientemente acudió a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tapachula para solicitar apoyo; no obstante, le indicaron que la gestión deberá realizarse en oficinas centrales de la Ciudad de México para analizar la posibilidad de destinar recursos al ejido.Actualmente, el Gobierno Federal desarrolla obras de protección en el ejido La Libertad, comunidad vecina de Suchiate. Ante ello, los habitantes de Miguel Alemán solicitaron ser incluidos en esos proyectos mediante la rehabilitación de espigones antiguos, desazolve de canales y la instalación de infraestructura de contención en los puntos más vulnerables.El representante ejidal subrayó que la problemática afecta a diversas comunidades asentadas a lo largo del río Suchiate, desde el ejido Jesús hasta la zona de Boca Barra de Miguel Alemán, en Brisas de Suchiate, donde persiste el temor por posibles inundaciones durante esta temporada. EL ORBE/Nelson Bautista