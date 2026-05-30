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Fiscalías de Chiapas y Yucatán aprehenden a presunto responsable de pederastia agravada

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– Fue aprehendido en Mérida por hechos ocurridos en Berriozábal en julio de 2022

La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Yucatán, cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de Ashley “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de una adolescente de identidad resguardada, por hechos ocurridos en Berriozábal, el 11 de julio de 2022.

El detenido fue trasladado al estado de Chiapas y puesto a disposición del Juzgado de Distrito de Cintalapa, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

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