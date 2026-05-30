Con Aliens Compara Trump a Migrantes en USA; Denuncian Campaña de Odio Contra Extranjeros

*- El Presidente de EEUU Hizo Referencia de los Migrantes Como Extraterrestres que “Invaden” su País.

*- Activa Canal de Denuncias en Agencia de Migración y Aduanas.

*- Defensores de Derechos Humanos Advierten Agresiones por Estigmatizar a Migrantes.

*A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA CASA BLANCA, SE CONVOCA A DENUNCIAR A PERSONAS CON PERMANENCIA ILEGAL EN EEUU PARA DEPORTARLOS DE INMEDIATO.

“Ellos caminan entre nosotros”. La Casa Blanca ha divulgado así este viernes en su cuenta de la red social X una nueva página web que compara a los inmigrantes con extraterrestres y presenta un mapa que muestra en tiempo real arrestos de extranjeros. Además, incluye un botón que dirige a una línea directa para denunciar a estas personas ante el ICE, la agencia de control migratorio y aduanero de Estados Unidos.

En la publicación, creada con inteligencia artificial, un hombre camina por una zona desértica junto a un muro metálico cuando es abducido por un platillo volador que lo transporta al otro lado de la barrera, en una referencia a la política de deportaciones impulsada por el Gobierno de Donald Trump.



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El hombre es lo que la Administración de Trump quiere identificar como un alienígena, jugando con la doble acepción del término “alien” en inglés, que quiere decir alienígena, pero también extranjero.En la página oficial de la Casa Blanca, la metáfora se vuelve aún más explícita: “No eran pequeños hombres verdes. Estos alien son los millones de inmigrantes ilegales que invadieron nuestro país bajo el amparo de la oscuridad”. Con una estética que simula revelar un secreto oculto durante décadas, el sitio afirma que “el encubrimiento terminó” y concluye con el mensaje: “Depórtenlos a todos”.Aunque no revela ningún tipo de documento confidencial desclasificado, tanto el diseño del sitio como los textos buscan transmitir la sensación de una conspiración mantenida “durante 60 años”. “Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en la vida cotidiana. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una existencia humana aparentemente normal”, señala el texto.La narrativa visual imita el desplazamiento de la presentación y los créditos característicos de la saga Star Wars (La guerra de las galaxias en varios países de América Latina y España): los párrafos de texto avanzan verticalmente mientras estrellas animadas caen sobre el fondo de la pantalla.En la parte inferior de la página aparece un contador que muestra el número de personas detenidas, con una cifra que aumenta a cada segundo y ya supera los 3,1 millones.El mapa interactivo, titulado Alien Arrest Map Live (Mapa de las detenciones de extranjeros -o extraterrestres- en directo), permite a los usuarios mover el cursor sobre distintas regiones de EE UU para consultar cuántos arrestos se realizaron en cada localidad y cuáles son las nacionalidades de los detenidos.El sitio no especifica el periodo exacto al que corresponden las capturas, aunque por el volumen de casos podría tratarse de datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional en un informe que reúne detenciones realizadas entre septiembre de 2024 y abril de este año, según ha recogido la agencia Efe.Además del botón para denunciar directamente al ICE, la página incluye otro mensaje: “Si usted ha presenciado una abducción alien, no se alarme. El alien está en buenas manos. Nosotros nos encargaremos de ello”. El lenguaje utilizado en esta frase es otro ejemplo de la deshumanización que el Gobierno de Trump ha decidido adoptar en referencia a los inmigrantes en situación irregular. El texto dice enseguida: “Devolveremos eso a su lugar de origen” (“we will return it to its place of origin”), utilizando un pronombre que en inglés se emplea habitualmente para objetos o animales, pero no para personas.Ambigüedad intencionada: Extranjeros y extraterrestres.La Casa Blanca registró el dominio Aliens.gov en marzo, un mes después de que Trump anunciara que publicaría todos los archivos relacionados con el fenómeno de los ovnis. El Departamento de Defensa inició este mes el proceso de desclasificación de esos documentos, aunque las primeras publicaciones no revelaron información novedosa.Es en medio de esta curiosidad despertada por posibles datos desclasificados sobre vida extraterrestre que el Gobierno de Trump decide jugar con el doble significado de la palabra alien y con la estética de este universo.Con un tono de suspense y revelación de secretos, la página afirma que numerosos presidentes, congresistas y altos funcionarios “sabían lo que estaba ocurriendo”, pero que, “en lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses”, decidieron “encubrirlo e incluso acelerar la invasión”.Solo al final del texto la página deja claro que se refiere a los inmigrantes. Tras una serie de elogios a Trump -“audaz, sin disculpas y sin miedo”- y después de mostrar una pequeña señal de “top secret”, seguida de la recomendación para que el usuario siga desplazando la página hacia abajo para la revelación final, el supuesto “secreto” que el sitio pretende revelar resulta ser el mapa con las detenciones realizadas por el ICE, el contador que se actualiza constantemente y, finalmente, el botón que conecta con el canal de denuncias de la agencia de inmigración y aduanas.DENUNCIA ACTIVISTA CAMPAÑADE ODIO CONTRA MIGRANTESTapachula, Chiapas; 29 de Mayo de 2026.- Ante el incremento de mensajes xenófobos y contenidos que criminalizan a personas migrantes en redes sociales, el activista y defensor de derechos humanos Luis García Villagrán, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Tapachula, señalando la existencia de una presunta red digital dedicada a promover discursos de odio en la frontera sur del país.El director del Centro de Dignificación Humana A.C. señaló que la querella, interpuesta el pasado 15 de abril, va dirigida contra aproximadamente 400 cuentas falsas y “bots” que, presuntamente, operan de manera coordinada en redes sociales para difundir mensajes xenófobos y criminalizar a personas en contexto de movilidad.De acuerdo con el activista, esta estrategia busca generar confrontación social y alimentar la estigmatización, particularmente contra ciudadanos cubanos y mexicanos vinculados al fenómeno migratorio.“Es una reingeniería social orientada a provocar linchamientos digitales y sembrar odio entre la población”, afirmó sobre el impacto que este tipo de contenidos tiene en la percepción pública y en la convivencia social.El defensor sostuvo que esta narrativa no surge de manera espontánea, sino que responde a intereses políticos que buscan justificar la falta de atención gubernamental hacia los sectores más vulnerables.“Se pretende desviar la atención de problemas graves como la corrupción, la violencia del narcotráfico y las desapariciones forzadas, culpando al migrante de la crisis social”, expresó.Según explicó, la denuncia entregada a la delegación de la FGR en Chiapas documenta la creación masiva de páginas y perfiles restringidos que equiparan a familias migrantes, mujeres y menores de edad con grupos criminales, fomentando un ambiente de intolerancia y discriminación.Lamentó que parte de la sociedad haya adoptado discursos de odio impulsados desde plataformas digitales, lo que, afirmó, representa un riesgo para la paz social en la región fronteriza.“El generalizar o señalar a una persona por su nacionalidad es un acto de ignorancia. La violencia y la corrupción no tienen patria”, subrayó. EL ORBE/Nelson Bautista