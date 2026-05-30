Eduardo Ramírez fortalece protección ambiental con nueva reserva natural en Tzimol

• Entregó el Certificado como Reserva Natural a Las Tres Tzimoleras

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega del Certificado como Reserva Natural a Las Tres Tzimoleras, en el municipio de Tzimol, lo que representa la décima área natural protegida estatal decretada durante esta administración.

En ese marco, el mandatario destacó que uno de los ejes prioritarios del gobierno de la Nueva ERA es la preservación de las riquezas naturales de Chiapas. Asimismo, señaló que este acto reafirma el compromiso de promover el buen vivir, una filosofía orientada a mantener el equilibrio y una relación armónica entre las comunidades y la madre tierra.

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Tras reconocer la conciencia ambiental y el compromiso de quienes hicieron posible este avance, Ramírez Aguilar aseguró que su administración impulsará a Las Tres Tzimoleras como uno de los atractivos turísticos más importantes a nivel nacional e internacional.

“Valoro mucho el trabajo que han realizado y quiero agradecer todo el empeño que han puesto todas y todos, la gran familia de Las Tres Tzimoleras, para convertir este lugar en un atractivo no solamente de esta región, del estado o de México, sino del mundo entero”, expresó al destacar que se continuará rehabilitando los caminos para facilitar el acceso de visitantes y habitantes a las reservas naturales de Chiapas.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, explicó que la certificación de la Reserva Natural “Santo Domingo Tzimol” comprende una superficie de más de 338 hectáreas, resaltando la importancia de este espacio, el cual contribuye a la protección de microcuencas y a la recarga de acuíferos de la región, además de resguardar 156 especies de flora y fauna. También reconoció el compromiso de las comunidades y de las personas propietarias por su labor en la preservación de los recursos naturales.

El presidente municipal de Tzimol, Víctor Alfonso Gordillo Morales, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por el respaldo brindado para la protección del espacio natural de Las Tres Tzimoleras y resaltó el compromiso del mandatario con la comunidad y el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, Miguel Morales Vives valoró el trabajo realizado por el gobierno de Eduardo Ramírez para fortalecer la seguridad de las y los chiapanecos, así como por ser el primer mandatario en impulsar acciones enfocadas en la protección de los recursos naturales de la entidad. De igual forma, destacó el esfuerzo del equipo que, desde hace 11 años, ha hecho posible que las y los turistas disfruten de una experiencia única en esta área natural de Chiapas.

Estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; Renata y Grecia Ramírez Espinoza, hijas del gobernador; el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo; el director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Semahn, Eduardo Balcázar Castillo; entre otras personas invitadas.