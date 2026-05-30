DIF Tapachula y Ayuntamiento Municipal impulsan acciones para el bienestar integral de las juventudes

Tapachula, Chiapas; 30 de mayo de 2026.– En las instalaciones de la Escuela Preparatoria No. 3, el Sistema DIF Tapachula y el Ayuntamiento Municipal participaron en el arranque de una estrategia estatal orientada a fortalecer la salud, el bienestar y el desarrollo integral de las adolescentes chiapanecas.

El evento fue encabezado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, Jaime Ordóñez Granja, quienes refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada para acercar herramientas y apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las jóvenes estudiantes.

Durante su intervención, Beba Pedrero destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar acciones que favorezcan el bienestar, la inclusión y el desarrollo de las nuevas generaciones, promoviendo entornos más saludables y con mayores oportunidades para todas.



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Asimismo, resaltó que estas iniciativas impulsadas por la Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas fortalecen la educación para la salud, fomentan hábitos de autocuidado y contribuyen a la construcción de espacios más dignos para las juventudes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que preside Yamil Melgar y el Sistema DIF Tapachula refrendan su compromiso de seguir trabajando en favor de la salud, el bienestar y el desarrollo integral de las y los jóvenes del municipio.

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