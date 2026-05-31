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Autoridades Sanitarias Llaman a Jóvenes a Prevenir Infecciones de Transmisión Sexual

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* Realizan Campañas Informativas en Planteles Educativos.

Tapachula, Chiapas; 30 de Mayo del 2026.- Ante el incremento de riesgos asociados a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), autoridades sanitarias reforzaron el llamado a las y los jóvenes para ejercer una sexualidad responsable y hacer uso correcto del preservativo como principal medida de prevención.
María Guadalupe López Moreno, responsable del Programa de Infecciones de Transmisión
Sexual, VIH, Sida y Hepatitis C de la Jurisdicción Sanitaria Número VII, destacó que la información y la prevención continúan siendo herramientas fundamentales para evitar enfermedades como VIH, sífilis, gonorrea, clamidia y hepatitis C.

La especialista señaló que actualmente muchos jóvenes inician su vida sexual sin contar con la orientación suficiente sobre los riesgos que implica mantener relaciones sin protección, situación que puede derivar en problemas de salud a corto y largo plazo.
“Lo que buscamos no es fomentar determinadas conductas, sino promover la responsabilidad. Si los jóvenes deciden iniciar su vida sexual, es importante que conozcan las medidas de prevención y utilicen preservativos para reducir el riesgo de contagio”, explicó.
López Moreno indicó que, aunque existe mayor acceso a la información, aún persisten vacíos de conocimiento entre la población estudiantil. De acuerdo con estimaciones del Sector Salud, de cada diez jóvenes sexualmente activos, aproximadamente seis utilizan preservativo, mientras que cuatro mantienen relaciones sin protección, muchas veces por considerar que no existe riesgo debido a la confianza depositada en su pareja.
La funcionaria señaló que actualmente las diferencias entre comunidades rurales y urbanas son cada vez menores en cuanto a prácticas sexuales; sin embargo, la incidencia de casos sigue siendo mayor en zonas urbanas debido a una mayor exposición a factores de riesgo.
Como parte de las estrategias preventivas, la Secretaría de Salud realiza pláticas, talleres y campañas informativas en planteles de nivel Medio Superior, además de acercar servicios especializados a través de unidades como CAPASITS y el SAIH de Huixtla.
Asimismo, recordó que los preservativos masculinos y femeninos se distribuyen gratuitamente en unidades médicas, jurisdicciones sanitarias y organizaciones civiles colaboradoras.
Finalmente, exhortó a madres, padres de familia, docentes y jóvenes a fortalecer la comunicación sobre salud sexual, destacando que la prevención, la información oportuna y el uso correcto del condón siguen siendo las mejores herramientas para frenar la propagación de las infecciones de transmisión sexual. EL ORBE/ JC

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