EEUU Amenaza con Reanudar Guerra si no hay Acuerdo con Irán

* Teherán Pide el Desbloqueo de Activos Iraníes Congelados.

* El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, Aseguró que Washington se Mantiene Preparado Para Reanudar Operaciones Militares Contra Irán

* En las Negociaciones se Busca un Acuerdo que Limite el Programa Nuclear Iraní, la Apertura del Estrecho de Ormuz y Otros más.

Estados Unidos aseguró este sábado que tiene los medios para reanudar la guerra contra Irán, tras insistir en que cualquier acuerdo de paz solo será posible si se respetan sus «líneas rojas».

Teherán y Washington llevan semanas inmersos en conversaciones indirectas con el fin de poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio, pero el desenlace es incierto, especialmente tras los enfrentamientos de esta semana, los más graves desde la entrada en vigor de una tregua el 8 de abril.

Fuentes en Washington mencionaron el jueves un marco de acuerdo con una prórroga de 60 días del alto el fuego, pero las negociaciones siguen encalladas.

«Irán debe aceptar que nunca tendrá armas nucleares», escribió el viernes el presidente Donald Trump en su red Truth Social. También exigió que las reservas sean «DESTRUIDAS».

Estados Unidos e Israel, cuyo ataque conjunto del 28 de febrero contra Irán desencadenó la guerra, acusan a Teherán de querer dotarse del arma atómica, algo que éste desmiente. Irán insiste en tratar el tema nuclear después de la firma del protocolo de acuerdo actualmente en discusión.

Teherán también pide el desbloqueo de miles de millones de dólares de activos iraníes congelados por Estados Unidos.

El canal estatal iraní afirmó el sábado que un borrador «no oficial» de memorando de entendimiento con Estados Unidos incluía liberar 12,000 millones de dólares en activos congelados.

La Casa Blanca ha rechazado anteriormente tales afirmaciones calificándolas de «invención».

Abrir Ormuz «de inmediato»

Otro punto de fricción es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, y que Irán mantiene prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra.

«Debe abrirse de inmediato», y Teherán debe comprometerse a desminarlo, afirmó el viernes Trump, cuyo gobierno impone por su parte un bloqueo a los puertos iraníes.

Según marinos iraníes citados por la agencia de prensa Tasnim, Estados Unidos aún impide la circulación de los buques comerciales iraníes.

Un funcionario de la Casa Blanca indicó a la AFP el viernes que «el presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas».

En respuesta a Trump, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó que «los intercambios de mensajes continúan con Estados Unidos».

Defendió además «la situación especial» del estrecho de Ormuz, por encontrarse en aguas territoriales de Irán y de Omán.

Por este motivo, el parlamentario iraní Alireza Salimi declaró a la agencia de prensa Isna que solo Irán y Omán están «facultados para decidir» sobre su gestión.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió este sábado que su país es «más que capaz» de reanudar las hostilidades contra Irán «si fuera necesario».

Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante», declaró durante un foro en Singapur.