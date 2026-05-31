Desmantelan Red de Factureras y Lavado de Dinero de Organización Delictiva “Del Caballito”

* Ejecutaron Cateos en Inmuebles en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Ciudad de México, 29 de Mayo.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de la organización delictiva Del Caballito, dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas.

En un videomensaje, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, dijo que las investigaciones permitieron conocer el esquema Del Caballito, operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.

«Para ello, constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.

«Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública», resaltó el funcionario federal.

Agregó que para esta acción se puso en operación a 440 elementos para efectuar la investigación y posterior ejecución de los cateos correspondientes para 30 inmuebles en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Lara López comentó que durante las diligencias fue posible cumplimentar hasta este momento ocho órdenes de aprehensión en contra de Maikol «N», Salvador «N», Laura Belén «N», Luis «N», Manuel «N», Montserrat «N», Elda «N», y Lilia «N».

Estas personas probablemente pertenecen a la organización delictiva Del Caballito, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol «N» y Salvador «N».

De igual modo, se han asegurado hasta ahora 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado a 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.

El vocero de la FGR subrayó que esto fue posible como resultado de los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la fiscalía con el gabinete de seguridad, específicamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sun